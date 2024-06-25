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Шесть человек спасли во время пожара в жилом доме на Воткинском шоссе в Ижевске

08:30, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Шесть человек спасли во время пожара в жилом доме на Воткинском шоссе в Ижевске
08:30, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
441
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ГУ МЧС по Удмуртии
441
0

Возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске произошёл пожар в жилом доме. Выгорела квартира на втором этаже дома №34. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило в 17:09. К моменту прибытия огнеборцев пламя уже охватило квартиру. Возгорание удалось ликвидировать уже в 17:46.

С верхних этажей спасатели с помощью масти «самоспасателя» вывели по лестницы 6 человек, среди которых двое детей. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.

08:30, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
441
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожар