Шесть человек спасли во время пожара в жилом доме на Воткинском шоссе в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. На Воткинском шоссе в Ижевске произошёл пожар в жилом доме. Выгорела квартира на втором этаже дома №34. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Сообщение о пожаре поступило в 17:09. К моменту прибытия огнеборцев пламя уже охватило квартиру. Возгорание удалось ликвидировать уже в 17:46.

С верхних этажей спасатели с помощью масти «самоспасателя» вывели по лестницы 6 человек, среди которых двое детей. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС России.