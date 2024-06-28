В пожаре на улице Молодёжной в Ижевске пожарные спасли 16 человек

Ижевск. Удмуртия. Огнеборцы спасли 15 взрослых людей и ребёнка на пожаре на улице Молодёжной в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение о возгорании квартиры в 9-этажном доме на улице Молодёжной поступило 28 июня около 02:30. Пожарные прибыли на место через 5 минут.

Из окна на первом этаже шел густой чёрный дым, также был задымлён подъезд. Едкий дым проникал в квартиры, и люди с верхних этажей кричали и просили о помощи.

Замначальника пожарно-спасательной части №19 Ижевска Григорий Бывальцев рассказал, что у окна в горящей квартире стояла пожилая женщина, которая просила о помощи. За её спиной были видны языки пламени. Пожарные завернули пенсионерку в одеяло и вынесли на улицу. В подъезде дома сотрудники МЧС нашли лежащего пенсионера и также вывели его на улицу.

16 людей получилось вывести из здания с помощью спасательных устройств для дыхания. Их передали медикам. Мужчина 1955 года рождения получил термические ожоги 1-2 степени, а две женщины 1955 и 1939 годов рождения отравились продуктами горения. Жизни пострадавших ничего не угрожало, и они все отказались от госпитализации.

Дознаватель МЧС России установил, что пожар возник из-за слепого пенсионера. Он положил электрическую грелку на ноги, а сверху накрыл её одеялом, в результате чего ночью постельные принадлежности загорелись. Когда мужчина проснулся, то попытался эвакуироваться, именно его и нашли пожарные лежащим в подъезде.

Всего пожар охватил площадь 45 кв. м. В квартире, где произошло возгорание, имущество жильцов оказалось уничтожено.

Сотрудники МЧС напоминают, что нельзя оставлять включенные электроприборы на ночь. Также в доме или квартире следует установить пожарный извещатель, который среагирует на малейшие частицы дыма и подаст сигнал.