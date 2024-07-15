Охвативший 20 гектаров природный пожар в Крыму тушат с вертолета

Коктебель. Крым. Возгорание сухой растительности произошло в поселке Коктебель в Крыму. Огонь пылает на площади 20 гектаров, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

Тушением занимаются более 100 пожарных с 23 единицами техники и вертолет Ми-8. Кроме того, в поселок направлена дополнительная аэромобильная группировка в составе 40 человек и 6 единиц техники.

Отмечается, что неподалеку от этого места проходят границы Карадагского природного заповедника.

Напомним, ранее из-за лесного пожара под Новороссийском эвакуировали более 500 человек.