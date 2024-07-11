Крыша горящего производственного здания обрушилась в Химках

Химки. Московская область. Пожар вспыхнул в производственно-складских строениях в подмосковных Химках. Огонь охватил 2 тыс. квадратных метров, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на МЧС России.

В горящем здании обрушилась кровля на площади 80 квадратных метров. Сообщается, что внутри находились 30 газовых баллонов, лишь 10 из которых удалось вынести.

Тушением занимаются более 50 специалистов и 18 единиц спецтехники.

Возгорание произошло на складе в микрорайоне Сходня около 5 часов утра. Пламя распространилось на цех мебельной фабрики, где производилась переработка пластика.