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Крыша горящего производственного здания обрушилась в Химках

12:16, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Крыша горящего производственного здания обрушилась в Химках
12:16, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Московская область\n#завод\n#производство\n#тушение пожара\n#МЧС\n#пожар
Фото: 50.mchs.gov.ru
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Площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров.

Химки. Московская область. Пожар вспыхнул в производственно-складских строениях в подмосковных Химках. Огонь охватил 2 тыс. квадратных метров, передает телеканал «360 градусов» со ссылкой на МЧС России.

В горящем здании обрушилась кровля на площади 80 квадратных метров. Сообщается, что внутри находились 30 газовых баллонов, лишь 10 из которых удалось вынести.

Тушением занимаются более 50 специалистов и 18 единиц спецтехники.

Возгорание произошло на складе в микрорайоне Сходня около 5 часов утра. Пламя распространилось на цех мебельной фабрики, где производилась переработка пластика.

12:16, 11 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
21
0
#Московская область\n#завод\n#производство\n#тушение пожара\n#МЧС\n#пожар