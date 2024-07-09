В Камбарском районе сгорел дом, хозяин которого находится на вахте

Камбарка. Удмуртия. В деревне Шолья Камбарского района утром 9 июля произошёл пожар. Огнём уничтожен дом и веранда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Отмечается, что хозяин дома находится на вахте. Постройка была закрыта и обесточена. Соседи вовремя заметили начавшийся пожар и вызвали спасателей. Благодаря этому удалось избежать перекидывания огня на соседний дом.

Причина пожара устанавливается. В качестве версий рассматривается удар молнии, поджог или неосторожное обращение с огнём.