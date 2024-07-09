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В Камбарском районе сгорел дом, хозяин которого находится на вахте

14:20, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Камбарском районе сгорел дом, хозяин которого находится на вахте
14:20, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: ИА «Сусанин»
142
0

Бдительность соседей позволила вовремя предотвратить распространение огня на соседнюю жилую постройку. 

Камбарка. Удмуртия. В деревне Шолья Камбарского района утром 9 июля произошёл пожар. Огнём уничтожен дом и веранда. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии. 

Отмечается, что хозяин дома находится на вахте. Постройка была закрыта и обесточена. Соседи вовремя заметили начавшийся пожар и вызвали спасателей. Благодаря этому удалось избежать перекидывания огня на соседний дом. 

Причина пожара устанавливается. В качестве версий рассматривается удар молнии, поджог или неосторожное обращение с огнём. 

14:20, 09 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
142
0
#Камбарка\n#Удмуртия\n#пожар