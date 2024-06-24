Люди оказались заблокированы в пылающем здании НИИ «Платан» во Фрязино

Фрязино. Московская область. Пожар вспыхнул в НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино. В здании заблокированы 9 человек, пишут «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Дымом окутана верхняя часть многоэтажного строения, из окна посередине вырывается открытое пламя, сообщает издание.

По данным МЧС России, одного человека из горящего здания вывели по лестничным маршам. К остальным пожарные пытаются пробиться.

Сообщается, что горят помещения с 5 по 8 этаж. Работы осложняет высокая температура и плотное задымление. Тушением пламени и эвакуацией людей занимаются 72 специалиста с 24 единицами техники, в том числе автолестницами.

В НИИ «Платан» разрабатывают электронно-лучевые приборы и полупроводниковые лазеры, а также жидкокристаллические экраны.

UPD: позднее стало известно, что при пожаре во Фрязино погибли 6 человек. Двое из них разбились насмерть, выпрыгнув из окон горящего здания.