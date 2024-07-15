Из-за пожара с баз отдыха под Новороссийском эвакуировали более 500 человек

Дюрсо. Краснодарский край. Более 500 отдыхающих эвакуировали с 6 баз отдыха под Новороссийском из-за природного пожара. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на оперативный штаб по Краснодарскому краю.

Базы находятся в районе хутора Дюрсо. Людей доставили в безопасные места.

Сухая трава, а затем и лесной массив загорелись под Новороссийском 14 июля. Поначалу пламя охватило 3 гектара. Затем огонь перекинулся на базу отдыха «Голубая волна». Ее удалось отстоять, но лес продолжил гореть. Площадь природного пожара составила к ночи 62 гектара. Причины возгорания устанавливают, возбуждено уголовное дело.