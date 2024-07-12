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Из-за ударов молний в 2024 году в Удмуртии произошло 13 пожаров

11:50, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Из-за ударов молний в 2024 году в Удмуртии произошло 13 пожаров
11:50, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
213
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#грозы\n#молния\n#пожар
Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии
213
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За аналогичный период времени в 2023 году из-за грозовых разрядов произошёл только один пожар.

Завьялово. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии из-за грозовых разрядов произошло 13 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.   

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года по этой же причине был зафиксирован лишь один техногенный пожар. 

Последнее возгорание произошло 11 июля в СНТ «Оружейник» Завьяловского района. Молния ударила в садовый дом с верандой. По данным Государственной противопожарной службы Удмуртии, огонь распространился на площадь 36 кв. м. Дом сгорел. Никто не пострадал. 

Жителям региона напоминают, чтобы избежать инцидента, лучше заранее установить громоотвод. 

11:50, 12 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
213
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#грозы\n#молния\n#пожар