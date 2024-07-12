Из-за ударов молний в 2024 году в Удмуртии произошло 13 пожаров

Завьялово. Удмуртия. В 2024 году в Удмуртии из-за грозовых разрядов произошло 13 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Отмечается, что за аналогичный период 2023 года по этой же причине был зафиксирован лишь один техногенный пожар.

Последнее возгорание произошло 11 июля в СНТ «Оружейник» Завьяловского района. Молния ударила в садовый дом с верандой. По данным Государственной противопожарной службы Удмуртии, огонь распространился на площадь 36 кв. м. Дом сгорел. Никто не пострадал.

Жителям региона напоминают, чтобы избежать инцидента, лучше заранее установить громоотвод.