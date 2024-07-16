Двухлетний ребёнок получил серьёзные ожоги на пожаре в Удмуртии

Сюмси. Удмуртия. Двухлетний ребёнок пострадал на пожаре в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Возгорание произошло днём 15 июля в трёхквартирном деревянном доме на станции Пижил в Сюмсинском районе республики.

«Из жилых помещений в доме было только одно, где проживала семья с ребёнком. Мать на момент происшествия спала. Пожар заметил отец и самостоятельно эвакуировал семью на улицу», — рассказал дознаватель МЧС России Сергей Безин.

К сожалению, ребенок получил ожоги l-lll степени (50% тела), малыша пришлось госпитализировать. За его жизнь борются медики.

Сейчас, рассматривается несколько вероятных причин пожара: детская шалость, неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание в электропроводах.

В МЧС России напомнили, что необходимо держать зажигалки и спички в недоступном для детей месте; не оставлять детей без присмотра; объяснять им, что игра с огнём ведёт к трагедии; также необходимо установить пожарный извещатель.