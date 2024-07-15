Утечка аммиака произошла в Рыбинске

Рыбинск. Ярославская область. Аммиак вытек из грузовой цистерны в Рыбинске Ярославской области. Причиной послужило срабатывание предохранительного клапана, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел на станции Рыбинск-Пассажирский 14 июля около 16.30. Люди не пострадали. Специалисты МЧС и РЖД организовали охлаждение цистерны. Затем ее отогнали в безлюдное место. Проведенные ночью замеры воздуха в жилой зоне показали отсутствие превышения норм аммиака.

Тем не менее, власти объявили режим ЧС на трех близлежащих улицах – Нестерова, Телеграфной и Возрождения. 53 жителям предложили отправиться в пункт временного размещения, однако желающих не нашлось.