Двое рабочих из Пермского края получили обширные ожоги при взрыве метана в шахте

Соликамск. Пермский край. Метан взорвался в шахте в Соликамске Пермского края. Инцидент произошел в ночь на 26 июня, есть пострадавшие, передает «Рен ТВ» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника телеканала, двое шахтеров находились в самом эпицентре взрыва. По предварительным данным, у одного из них обожжено 90% тела, у второго – 70%. В тяжелом состоянии их доставили в больницу.

Из шахты эвакуировали 182 рабочих. На месте работает бригада техников.