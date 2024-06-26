Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

Двое рабочих из Пермского края получили обширные ожоги при взрыве метана в шахте

09:54, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Двое рабочих из Пермского края получили обширные ожоги при взрыве метана в шахте
09:54, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Пермский край\n#газ\n#авария\n#взрыв газа\n#пострадавшие\n#ожоги\n#эвакуация\n#шахта
Фото: pxhere.com
97
0

Эвакуированы 182 человека, находившихся на объекте.

Соликамск. Пермский край. Метан взорвался в шахте в Соликамске Пермского края. Инцидент произошел в ночь на 26 июня, есть пострадавшие, передает «Рен ТВ» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника телеканала, двое шахтеров находились в самом эпицентре взрыва. По предварительным данным, у одного из них обожжено 90% тела, у второго – 70%. В тяжелом состоянии их доставили в больницу. 

Из шахты эвакуировали 182 рабочих. На месте работает бригада техников.

09:54, 26 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Пермский край\n#газ\n#авария\n#взрыв газа\n#пострадавшие\n#ожоги\n#эвакуация\n#шахта