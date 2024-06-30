В Каракулинском районе двое мужчин и ребенок застряли на сломанном катере на Каме

Каракулино. Удмуртия. Спасатели эвакуировали трех человек, застрявших на сломанном катере на Каме в Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Вечером 29 июня поисковикам поступил сигнал о том, что на левому берегу Камы напротив села Колесниково сломался катер, в котором находятся двое мужчин и ребенок.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали всех троих на берег в Каракулино.

«Все живы, никто не пострадал, медицинская помощь никому не понадобилась», — сообщает поисковая служба.