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На границе с Белоруссией ФСБ перехватила почти полтонны кокаина

17:19, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На границе с Белоруссией ФСБ перехватила почти полтонны кокаина
17:19, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Россия\n#Белоруссия\n#граница\n#ФСБ\n#контрабанда\n#наркотики
Фото: pxhere.com
41
0

Контрабанду везли в двух фурах с турецкими номерами.

Смоленск. Смоленская область. Две фуры с кокаином остановили сотрудники ФСБ на границе с Белоруссией в Смоленской области. Общий вес изъятой партии составил 492 кг, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Произведенный в одной из латиноамериканских стран наркотик направлялся транзитом в Польшу, добавили в ФСБ. Перевозившие запрещенный груз фуры были с турецкими госномерами. Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации контрабандных поставок. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере») и ч. 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

В ФСБ указали на активизацию европейских и латиноамериканских ОПГ, занимающихся транзитом кокаина в страны ЕС и сбытом наркотика в России.

Напомним, в феврале 2023 года в Италии поймали контрабандистов, перевозивших кокаин в головках сыра.

17:19, 11 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
41
0
#Россия\n#Белоруссия\n#граница\n#ФСБ\n#контрабанда\n#наркотики