На границе с Белоруссией ФСБ перехватила почти полтонны кокаина

Смоленск. Смоленская область. Две фуры с кокаином остановили сотрудники ФСБ на границе с Белоруссией в Смоленской области. Общий вес изъятой партии составил 492 кг, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Произведенный в одной из латиноамериканских стран наркотик направлялся транзитом в Польшу, добавили в ФСБ. Перевозившие запрещенный груз фуры были с турецкими госномерами. Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в организации контрабандных поставок. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт, пересылка наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере») и ч. 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»).

В ФСБ указали на активизацию европейских и латиноамериканских ОПГ, занимающихся транзитом кокаина в страны ЕС и сбытом наркотика в России.

Напомним, в феврале 2023 года в Италии поймали контрабандистов, перевозивших кокаин в головках сыра.