Ижевск. Удмуртия. С крупной партией наркотиков в подъезде дома в Ижевске задержали молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Это случилось вечером 12 марта в одном из подъездов дома в Ленинском районе. 17-летнюю девушку остановили сотрудники уголовного розыска. При личном досмотре у неё нашли запрещённое вещество в крупном размере.

Как выяснилось, наркотик она купила и хранила для себя — продавать его юная ижевчанка не собиралась.

На месте задержания провели осмотр, опросили свидетелей, назначили экспертизы и завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Девушка вину признала.

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.