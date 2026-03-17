Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

17-летнюю жительницу Ижевска отправили под домашний арест из-за крупной партии наркотиков

16:27, 17 марта, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#Ленинский район\n#наркотики\n#домашний арест
Источник фото: ИИ
Её задержали прямо в подъезде дома в Ленинском районе.

Ижевск. Удмуртия. С крупной партией наркотиков в подъезде дома в Ижевске задержали молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. 

Это случилось вечером 12 марта в одном из подъездов дома в Ленинском районе. 17-летнюю девушку остановили сотрудники уголовного розыска. При личном досмотре у неё нашли запрещённое вещество в крупном размере. 

Как выяснилось, наркотик она купила и хранила для себя — продавать его юная ижевчанка не собиралась.

На месте задержания провели осмотр, опросили свидетелей, назначили экспертизы и завели уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Девушка вину признала. 

«По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

