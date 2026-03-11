Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском районе вынесли приговор нарколаборанту. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

С февраля по май 2025 года 24-летний житель Сарапула по указанию руководителя организованной группы создал нарколабораторию в садовом двухэтажном доме в Сарапульском районе. Для «работы» он изъял из тайников 1 124 грамма прекурсоров, а также использовал специально приготовленное оборудование. В лаборатории молодой человек производил и хранил мефедрон общей массой 2 944,058 гр.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 228.3 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств, совершенные в крупном размере») и статье 228.1 УК РФ («Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

Обвиняемый полностью признал свою вину в суде. 11 марта 2026 года Верховный Суд Удмуртии приговорил обвиняемого к 15 годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его транспортное средство, оборудование и имущество, которое использовалось для создания нарколаборатории, конфисковали в доход государства.