По его словам, он купил наркотики для себя.
Ижевск. Удмуртия. Гражданина Египта задержали в Ижевске с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
24-летнего иностранца остановили на улице Молодёжной — в кармане его куртки нашли три свёртка. Экспертиза показала, что внутри находилось более 36 граммов запрещённого вещества «PVP».
Задержанный рассказал, что купил наркотики через интернет-магазин для себя. Забирал «клад» в лесополосе Октябрьского района.
На египтянина завели уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
