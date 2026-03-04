Ижевск. Удмуртия. Гражданина Египта задержали в Ижевске с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

24-летнего иностранца остановили на улице Молодёжной — в кармане его куртки нашли три свёртка. Экспертиза показала, что внутри находилось более 36 граммов запрещённого вещества «PVP».

Задержанный рассказал, что купил наркотики через интернет-магазин для себя. Забирал «клад» в лесополосе Октябрьского района.

На египтянина завели уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.