Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Ижевске задержали гражданина Египта с крупной партией наркотиков

11:29, 04 марта, 2026
Максим Александров
В Ижевске задержали гражданина Египта с крупной партией наркотиков
11:29, 04 марта, 2026
Максим Александров
163
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#иностранец\n#Египет\n#наркотики
Источник фото: ИА «Сусанин»
163
0

По его словам, он купил наркотики для себя.

Ижевск. Удмуртия. Гражданина Египта задержали в Ижевске с крупной партией синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

24-летнего иностранца остановили на улице Молодёжной — в кармане его куртки нашли три свёртка. Экспертиза показала, что внутри находилось более 36 граммов запрещённого вещества «PVP». 

Задержанный рассказал, что купил наркотики через интернет-магазин для себя. Забирал «клад» в лесополосе Октябрьского района.

На египтянина завели уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

11:29, 04 марта, 2026
Максим Александров
163
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#иностранец\n#Египет\n#наркотики