Полицейские в Ижевске нашли дома у наркозакладчика 300 свёртков с порошком

14:26, 12 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: Пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 28-летнего наркокурьера, а позже обнаружили в его квартире на Воткинском шоссе 300 свёртков с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

При задержании в его карманах сотрудники обнаружили несколько свёртков с запрещённым веществом. В ходе обыска в квартире задержанного на Воткинском шоссе были найдены весы, упаковочный материал и более 300 свертков с порошком. Экспертиза показала, что порошок является наркотическим средством «мефедрон». Общая масса — 747 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемый находится в следственном изоляторе. За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

