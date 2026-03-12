Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 28-летнего наркокурьера, а позже обнаружили в его квартире на Воткинском шоссе 300 свёртков с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

При задержании в его карманах сотрудники обнаружили несколько свёртков с запрещённым веществом. В ходе обыска в квартире задержанного на Воткинском шоссе были найдены весы, упаковочный материал и более 300 свертков с порошком. Экспертиза показала, что порошок является наркотическим средством «мефедрон». Общая масса — 747 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). Подозреваемый находится в следственном изоляторе. За данное преступление ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.