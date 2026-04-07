Москва. Жителя Удмуртии задержали в Подмосковье с пятью пакетами порошка.

Как сообщает пресс-служба Подмосковной полиции, наркотики нашли в машине, припаркованной у леса в деревне Бухарово. Собака оперативников учуяла запрещённые вещества — пять свёртков с бежевым порошком. Общий вес — около пяти кг. Экспертиза показала: внутри смесь на основе N-метилэфедрона.

Задержанный рассказал, что нашёл работу в мессенджере. Куратор давал задания — забирать крупные партии из закладок и везти в другие регионы. Мужчина уже успел отправить наркотики в Екатеринбург, Нижний Тагил и Краснодар. С каждой поездкой объём груза рос.

Солнечногорский суд отправил фигуранта под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ.