Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Пять пакетов с наркотиками нашли полицейские в Подмосковье у жителя Удмуртии

15:00, 07 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Подмосковье\n#наркотики\n#задержание
Источник фото: пресс-служба Подмосковной полиции
Москва. Жителя Удмуртии задержали в Подмосковье с пятью пакетами порошка. 

Как сообщает пресс-служба Подмосковной полиции, наркотики нашли в машине, припаркованной у леса в деревне Бухарово. Собака оперативников учуяла запрещённые вещества — пять свёртков с бежевым порошком. Общий вес — около пяти кг. Экспертиза показала: внутри смесь на основе N-метилэфедрона.

Задержанный рассказал, что нашёл работу в мессенджере. Куратор давал задания — забирать крупные партии из закладок и везти в другие регионы. Мужчина уже успел отправить наркотики в Екатеринбург, Нижний Тагил и Краснодар. С каждой поездкой объём груза рос.

Солнечногорский суд отправил фигуранта под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

