Ижевск. В Ижевске суд отправил под стражу тренера одной из школ единоборств. Об этом «Сусанину» сообщили в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

Речь идет об основателе и главном тренере школы «ММА18». По информации пресс-службы, 11 марта ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 мая. Уточняется, что подозреваемый фигурирует в деле как индивидуальный предприниматель. Ему инкриминируют часть 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере»).

Ранее о задержании тренера сообщили в школе единоборств. В посте статья называлась «неоднозначной».

«Турала Маликовича задержали сотрудники силовых структур по очень неоднозначной статье. Прошу к данной информации относиться скептически. В данной ситуации разбираются адвокаты. Мы верим в лучший исход и считаем, что справедливость за нами», — говорится в сообщении.

В школе добавили, что, несмотря на инцидент, тренировки и выезды на турниры продолжаются в штатном режиме.