Ижевск. Удмуртия. Сотрудниками УФСБ по Удмуртии задержаны двое ижевчан, подозреваемых в производстве наркотиков и попытке их сбыта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Удмуртии.

По данным ведомства, мужчины оборудовали нарколабораторию в одном из помещений города. В ходе обысков было изъято 15 килограммов «мефедрона», а также лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты, необходимые для производства запрещенных веществ.

Фигуранты задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Им грозит лишение свободы на срок до 15 лет.