В Татарстане пациентку довезли до скорой в ковше трактора

У деревенской жительницы случился гипертонический криз.

Биябаш. Татарстан. Жительницу деревни Биябаш в Татарстане пришлось доставлять до машины скорой помощи в ковше трактора. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном Минздраве.

Приехавший фельдшер на месте осознал, что карета не доедет до дома пациентки с гипертоническим кризом из-за заметенной снегом дороги. Медик предложил водителю трактора, расчищавшему дорогу, доставить женщину в ковше.

Таким образом пациентка преодолела порядка 50-100 м.

«Пациентка была благополучно доставлена в лечебное учреждение. В настоящее время ее состояние стабилизировано», - сообщил представитель ведомства.