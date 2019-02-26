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В Татарстане пациентку довезли до скорой в ковше трактора

18:12, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
18:12, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
64
0
#здоровье\n#Татарстан\n#медики\n#снег\n#скорая помощь
Фото: Pixabay
64
0

У деревенской жительницы случился гипертонический криз.

Биябаш. Татарстан. Жительницу деревни Биябаш в Татарстане пришлось доставлять до машины скорой помощи в ковше трактора. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном Минздраве.

Приехавший фельдшер на месте осознал, что карета не доедет до дома пациентки с гипертоническим кризом из-за заметенной снегом дороги. Медик предложил водителю трактора, расчищавшему дорогу, доставить женщину в ковше.   

Таким образом пациентка преодолела порядка 50-100 м.

«Пациентка была благополучно доставлена в лечебное учреждение. В настоящее время ее состояние стабилизировано», - сообщил представитель ведомства.

18:12, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
64
0
#здоровье\n#Татарстан\n#медики\n#снег\n#скорая помощь

 

 

 


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