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В России участились случаи кражи колес «Лады Весты» необычным способом

10:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
10:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
723
0
#кража\n#Россия\n#автомобиль
723
0

Грабители уродуют авто, вырезая в капоте и крыле машины дырку.

Москва. В России участились случаи кражи колес от автомобилей «Lada Vesta SW Cross» варварским методом. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники не просто снимают колеса, но и уродуют кузов, вырезая большую дырку на капоте и крыле автомобиля. Через отверстие преступники добираются до аккумулятора, отключают его, а вместе с ним и сигнализацию.

После этого воры снимают колеса домкратом.

Главной целью злоумышленников становятся легкосплавные диски.

10:00, 04 марта, 2018
Анна Торхова
723
0
#кража\n#Россия\n#автомобиль

 

 

 

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