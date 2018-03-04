В России участились случаи кражи колес «Лады Весты» необычным способом

Грабители уродуют авто, вырезая в капоте и крыле машины дырку.

Москва. В России участились случаи кражи колес от автомобилей «Lada Vesta SW Cross» варварским методом. Об этом пишут «Известия».

Злоумышленники не просто снимают колеса, но и уродуют кузов, вырезая большую дырку на капоте и крыле автомобиля. Через отверстие преступники добираются до аккумулятора, отключают его, а вместе с ним и сигнализацию.

После этого воры снимают колеса домкратом.

Главной целью злоумышленников становятся легкосплавные диски.