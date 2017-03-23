В Свердловской области эвакуировали 148 рыбаков с отколовшейся льдины

Пострадавших нет.

Свердловская область. На Белоярском водохранилище откололась льдина. 148 рыбаков успешно эвакуировали, сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Пострадавших не оказалось. Как утверждают специалисты, опасности для рыбаков не было. Для эвакуации привлекли 1 моторный катер и 2 катера на воздушной подушке.

Плановое патрулирование Белоярского водохранилища продолжается. Сотрудники МЧС, полиции и администрации муниципального образования заставляют рыбаков покидать опасный лед. Но несмотря на многочисленные предупреждения об опасности, часть уральцев продолжает заниматься зимней рыбалкой.

Главное управление МЧС по Свердловской области еще раз просит не пренебрегать мерами безопасности и беречь свою жизнь: «Опасность легче предупредить, чем ликвидировать ее последствия – об этом всегда должен помнить каждый свердловчанин и не создать предпосылок для возникновения ЧС!»