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В крымских санаториях вновь стали требовать справки об отсутствии коронавируса

19:02, 14 июля, 2020
Евгений Кандаков
В крымских санаториях вновь стали требовать справки об отсутствии коронавируса
19:02, 14 июля, 2020
Евгений Кандаков
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#отдых\n#туризм\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Крым\n#Минздрав\n#Севастополь\n#санаторий\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
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В отелях такой документ не требуется, не нужен он и для въезда на полуостров.

Симферополь. Крым. У туристов, заселяющихся в санатории Крыма и Севастополя, снова начали требовать справки об отсутствии COVID-19. Ранее это правило было отменено на федеральном уровне, но региональное управление Роспотребнадзора вынуждено было его вернуть, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как пояснила исполнительный директор данной организации Майя Ломидзе, одна из причин ужесточения требований к отдыхающим заключается в неопределенности статуса здравниц в случае обнаружения там зараженных COVID-19.

«Никто четко не прописал, что будет, если кто-то заболеет, отдыхая в санатории. Санаторий, например, могут закрыть или перевести в обсерватор», - рассказала Майя Ломидзе.

При этом в отелях и других туристических объектах Крыма и Севастополя наличие справок об отсутствии коронавируса у туристов не проверяют.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отправлять из-за коронавируса в обсерваторы въезжающих с 1 июля в регионе не будут. Также он сообщил об отмене требования наличия у туристов справок об отсутствии COVID-19.

В АТОР отметили также, что указанные документы требуют в санаториях ряда других регионов, в частности, Кавказских Минеральных Вод Ставропольского края и Тульской области.

По словам Майи Ломидзе, вопрос может быть решен в случае изменения Минздравом приказа 198н. В приложении 15 к приказу сохранилось требование наличия у пациента здравницы справки об отсутствии COVID-19, пояснила исполнительный директор АТОР.

19:02, 14 июля, 2020
Евгений Кандаков
250
0
#отдых\n#туризм\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#Крым\n#Минздрав\n#Севастополь\n#санаторий\n#коронавирус

 

 

 


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