Аксенов: возврата к коронавирусным ограничениям в Крыму не будет

Массовых вспышек COVID-19 среди туристов не отмечено, подчеркнул губернатор.



Симферополь. Крым. Отправлять прибывших в Крым туристов на обсервацию по коронавирусу больше не будут. В этом еще раз заверил желающих посетить полуостров в текущем сезоне глава республики Сергей Аксенов.

«Курортный сезон начался, и все решения, связанные с откатом назад, я имею в виду об открытии турбизнеса, повлекут еще большие последствия. <…> Считаю, что возврата к прежним ограничениям уже не будет», - приводит слова губернатора «Интерфакс».

Сергей Аксенов подчеркнул, что массовых вспышек COVID-19 среди отдыхающих в Крыму на данный момент не зафиксировано. Единичные случаи, по его словам, все же отмечаются. Однако все они не привели к заражению значительного круга лиц, больных своевременно изолировали.

Если же, несмотря на принимаемые меры, вспышка произойдет, клиники полуострова имеют в резерве около тысячи койко-мест, из которых заполнена менее чем десятая часть, отметил Сергей Аксенов.

По данным «Интерфакса», с начала пандемии в Крыму выявили 804 случая коронавирусной инфекции, вылечено на данный момент более 570 пациентов, скончались 33 человека.

Напомним, об отмене с 1 июля большинства ограничений для туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса на полуострове Сергей Аксенов ранее рассказал в интервью RT.