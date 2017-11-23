Из российских аптек могут исчезнуть дешевые лекарства

Производители заявляют, что с введением обязательной маркировки выпуск недорогих медикаментов станет убыточным.

Москва. Ведущие фармацевтические компании России выступили против ускоренного введения обязательной маркировки препаратов. Они направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину и секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, сообщает РБК.

Документ подписали руководители компаний «Уралбиофарм», «МОСФАРМ», «Татхимфармпрепараты», «Кировская фармацевтическая фабрика» и ряда других.

В тексте письма говорится, что введение обязательной маркировки лекарств с 2019 года приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты и грозит исчезновением с рынка некоторых из них. Производители просят дать им дополнительное время на приобретение необходимого оборудования для маркировки.

Ее вводят с целью борьбы с фальсификатом на рынке медикаментов. Эксперимент проводится с февраля 2017 года. Промаркировано уже около миллиона упаковок лекарств – одна шестая часть общего годового оборота препаратов в России.

Производители указывают в письме, что стоимость оборудования для маркировки для одного завода может варьироваться от 150 до 300 млн рублей.