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      Из российских аптек могут исчезнуть дешевые лекарства

      15:06, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      15:06, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      324
      0
      #медицина\n#бизнес\n#здоровье\n#фармацевтика\n#аптека\n#лекарства
      Фото: pixabay.com
      324
      0

      Производители заявляют, что с введением обязательной маркировки выпуск недорогих медикаментов станет убыточным.  

      Москва. Ведущие фармацевтические компании России выступили против ускоренного введения обязательной маркировки препаратов. Они направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину и секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, сообщает РБК

      Документ подписали руководители компаний «Уралбиофарм», «МОСФАРМ», «Татхимфармпрепараты», «Кировская фармацевтическая фабрика» и ряда других. 

      В тексте письма говорится, что введение обязательной маркировки лекарств с 2019 года приведет к росту цен на недорогие отечественные лекарственные препараты и грозит исчезновением с рынка некоторых из них. Производители просят дать им дополнительное время на приобретение необходимого оборудования для маркировки.

      Ее вводят с целью борьбы с фальсификатом на рынке медикаментов. Эксперимент проводится с февраля 2017 года. Промаркировано уже около миллиона упаковок лекарств – одна шестая часть общего годового оборота препаратов в России.

      Производители указывают в письме, что стоимость оборудования для маркировки для одного завода может варьироваться от 150 до 300 млн рублей.

      15:06, 23 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      324
      0
      #медицина\n#бизнес\n#здоровье\n#фармацевтика\n#аптека\n#лекарства

       

       

       

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