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Резкий подъем воды в Каме оборвал швартовы трех дебаркадеров и теплохода

14:41, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
14:41, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
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#транспорт\n#Пермь\n#Кама\n#подготовка\n#зима\n#проверка
Фото: Константин Бахарев (Российская газета)
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В городе ввели режим повышенной готовности.

Пермь. Пермский край. В Перми от причала оторвались три дебаркадера и теплоход. Об этом сообщила пресс-служба  Уральского СУТ СКР.

Один дебаркадер и водный транспорт унесло от берега в сторону моста через Каму.

В городе ввели режим повышенной готовности. Возле моста дежурят сотрудники ГИБДД, готовые перекрыть движение в случае обострения ситуации, пишет «РГ».

В момент, когда швартовы оторвались, а именно вечером 22 января, на борту находились два рыбака и сторож. Местные СМИ сообщают о четырех «пассажирах» дрейфующих теплохода и плавучих пристань. Их эвакуировали на землю.

В настоящий момент застрявшие во льду суда продолжают медленно двигаться в сторону моста.

Сейчас плавучий транспорт пытаются вернуть с помощью катеров.

Вероятной причиной отрыва стал резкий подъем воды в реке.

Следователи начали доследственную проверку.

14:41, 23 января, 2019
Дарья Снидкова
46
0
#транспорт\n#Пермь\n#Кама\n#подготовка\n#зима\n#проверка

 

 

 


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