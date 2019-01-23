Резкий подъем воды в Каме оборвал швартовы трех дебаркадеров и теплохода

В городе ввели режим повышенной готовности.

Пермь. Пермский край. В Перми от причала оторвались три дебаркадера и теплоход. Об этом сообщила пресс-служба Уральского СУТ СКР.

Один дебаркадер и водный транспорт унесло от берега в сторону моста через Каму.

В городе ввели режим повышенной готовности. Возле моста дежурят сотрудники ГИБДД, готовые перекрыть движение в случае обострения ситуации, пишет «РГ».

В момент, когда швартовы оторвались, а именно вечером 22 января, на борту находились два рыбака и сторож. Местные СМИ сообщают о четырех «пассажирах» дрейфующих теплохода и плавучих пристань. Их эвакуировали на землю.

В настоящий момент застрявшие во льду суда продолжают медленно двигаться в сторону моста.

Сейчас плавучий транспорт пытаются вернуть с помощью катеров.

Вероятной причиной отрыва стал резкий подъем воды в реке.

Следователи начали доследственную проверку.