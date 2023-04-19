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«Сто лет тому вперед»: трейлер новой экранизации повести Булычева выложили в сеть

11:24, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
«Сто лет тому вперед»: трейлер новой экранизации повести Булычева выложили в сеть
11:24, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#кино\n#культура\n#кинематограф\n#сериалы\n#литература\n#трейлер\n#фильмы
Фото: скриншот трейлера
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В картине снялись Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Дарья Верещагина.

Москва. Создатели фантастической ленты «Сто лет тому вперед» по одноименной повести Кира Булычева выложили в интернет трейлер фильма. Как пишет Газета.ру, на экраны блокбастер выйдет в конце декабря 2023 года.

Советскому телезрителю хорошо знакома 5-серийная экранизация этого произведения, показанная по телевидению в 1984 году под названием «Гостья из будущего». 

В новой версии главную героиню Алису Селезневу сыграет Даша Верещагина (Китти из сериала «Анна К» от Netflix). Роль ее отца досталась Константину Хабенскому, современного школьника Колю Герасимова исполнил Марк Эйдельштейн, известный по сериалу «Монастырь». Образы отрицательных героев – космических пиратов из будущего – воплотили Александр Петров и Юра Борисов. Также в фильме можно будет увидеть Федора Бондарчука и Викторию Исакову.

Как уже сообщалось, режиссером ленты выступил Александр Андрющенко («Лед 2»).

11:24, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
116
0
#Россия\n#кино\n#культура\n#кинематограф\n#сериалы\n#литература\n#трейлер\n#фильмы