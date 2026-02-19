Ижевск. Удмуртия. За прошедший год кредитный портфель корпоративного и инвестиционного бизнеса Сбербанка в Удмуртии вырос на 18%, составив 123 млрд рублей. Рост обеспечен значительным спросом на финансирование со стороны реального сектора экономики региона.

Наиболее заметный прирост зафиксирован в строительной отрасли – 26% по сравнению с прошлым годом. Данный сектор традиционно играет ключевую роль в экономике региона, оказывая положительное влияние на смежные отрасли, такие как производство строительных материалов и транспортировка грузов.

Помимо строительства, положительная динамика отмечается в ключевых отраслях региона - в сельском хозяйстве и промышленности, что свидетельствует о стабильном росте ключевых отраслей региона.

«За минувший год объем кредитного портфеля корпоративных клиентов Сбербанка в Удмуртии продемонстрировал уверенный рост на 18%. Это подтверждает высокий уровень доверия предпринимателей региона к нашей кредитной организации и растущий спрос на качественные финансовые инструменты поддержки бизнеса. Мы продолжим активно поддерживать развитие приоритетных секторов экономики республики — строительство, сельское хозяйство и промышленность, способствуя дальнейшему экономическому росту и развитию Удмуртии», — рассказал заместитель управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Антон Тагилов.