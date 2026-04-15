Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска лишилась 215 тыс. рублей и чуть не взяла кредит на 13 млн рублей после звонка аферистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Всё началось с сообщения в мессенджере. 48-летней женщине предложили добавиться в групповой чат. Она кликнула по ссылке и ввела запрошенные данные.

Вскоре раздался звонок: незнакомец заявил, что её аккаунт на Госуслугах взломан, а сбережения уходят на поддержку запрещённой деятельности.

Женщина испугалась уголовной ответственности и назвала данные счёта. С него списали 215 тыс. рублей.

Затем аферисты убедили её подать заявку на кредит в 13 млн. Родственники вовремя поняли, что происходит. Они отобрали телефон и настояли на обращении в полицию.

Сейчас оперативники ищут причастных к преступлению.