Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
После приглашения в групповой чат жительница Ижевска едва не взяла кредит на 13 млн рублей

14:15, 15 апреля, 2026
Максим Александров
#Ижевск\n#мошенники\n#кредит\n#деньги\n#мессенджер
Источник фото: ИИ
Также она назвала данные счёта и лишилась 215 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска лишилась 215 тыс. рублей и чуть не взяла кредит на 13 млн рублей после звонка аферистов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.  

Всё началось с сообщения в мессенджере. 48-летней женщине предложили добавиться в групповой чат. Она кликнула по ссылке и ввела запрошенные данные. 

Вскоре раздался звонок: незнакомец заявил, что её аккаунт на Госуслугах взломан, а сбережения уходят на поддержку запрещённой деятельности.

Женщина испугалась уголовной ответственности и назвала данные счёта. С него списали 215 тыс. рублей.

Затем аферисты убедили её подать заявку на кредит в 13 млн. Родственники вовремя поняли, что происходит. Они отобрали телефон и настояли на обращении в полицию.

Сейчас оперативники ищут причастных к преступлению.

