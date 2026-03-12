Закрыть
#Удмуртия #Ижевск #Можга
В 2025 году жители Удмуртии начали хранить больше денег в банках

17:21, 12 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
В 2025 году жители Удмуртии начали хранить больше денег в банках
#Ижевск\n#Удмуртия\n#банки\n#вклады\n#Банк России\n#деньги\n#рубль
Источник фото: ИИ
В большинстве случаев граждане хранят деньги в рублях.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2025 год объём средств граждан, размещённых на вкладах и счетах в банках, увеличился на 23%. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

На 1 января 2026 года жители Удмуртии хранили в банках 407,2 млрд рублей. При этом 98% вкладов — рублёвые

«Банковские вклады в рублях, несмотря на снижение ставок по ним вслед за ключевой ставкой, по-прежнему остаются привлекательным инструментом для граждан. Они позволяют не только сберегать деньги, но и получать доход. Высокие ставки по депозитам защищают сбережения от инфляции, а сами вклады застрахованы государством: до 10 млн рублей — если деньги лежали на счете эскроу, до 2,8 млн рублей — по долгосрочным безотзывным вкладам и до 1,4 млн – во всех остальных случаях», — говорится в сообщении.

