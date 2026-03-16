Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии идёт приём заявлений от работодателей на возмещение денег, потраченных на безопасность сотрудников. Об этом сообщает Отделение Соцфонда по Удмуртии.

Деньги могут получить компании и индивидуальные предприниматели без долгов по взносам по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве.

С 2026 года компенсировать можно больше направлений — к существующим добавились новые. Фонд готов вернуть деньги за обучение новых категорий работников, тренажёры-манекены для уроков первой помощи, торговые аппараты и дозаторы, оборудование для медпунктов и тахографы.

Размер выплат разный. Обычно это 20% от взносов за прошлый год. Тем, кто отправляет в санатории предпенсионеров или работающих пенсионеров, компенсируют до 30%.

Схема простая: работодатель сам платит за все мероприятия, а потом приходит за деньгами в СФР. Заявление надо успеть подать до 15 ноября. Сделать это можно через Госуслуги или в любой клиентской службе фонда. Заявки принимают до 1 августа.

В прошлом году поддержку получили 1 232 работодателя. Им перевели больше 411 млн рублей. В этом году сумма выросла до 451 млн. 30% уже распределили. Тем, кто хочет успеть, лучше не затягивать, предупреждают в Соцфонде.