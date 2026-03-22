Ижевск. Удмуртия. В прошлом году в экономику Удмуртии вложили 237,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Объём вложений оказался на 5,1% меньше, чем годом ранее. Основную часть — 159,7 млрд — обеспечили предприятия, которые не относятся к малому бизнесу.

Значительная часть суммы ушла в обрабатывающую промышленность, куда направили 30,7% от всех инвестиций. Ещё 16,9% пришлось на добычу полезных ископаемых