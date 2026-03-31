Ижевск. Удмуртия. Более двух миллионов рублей похитили курьеры мошенников у пенсионера из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Пожилому мужчине позвонили якобы из полиции и заявили, что его деньги уходят на финансирование преступной деятельности. Чтобы спасти сбережения, мужчине предложили их снять и передать для декларирования.

И он отдал. Сначала приехал в Ижевск и вручил 1,7 млн рублей первой девушке-курьеру. Через несколько дней снял со счёта ещё 640 тыс. и передал уже другой в Завьяловском районе.

Когда пенсионер распознал обман, обратился в полицию. По горячим следам оперативники взяли подозреваемых. Одной — 23 года, из Челябинской области. Второй — 48 лет, из Красноярского края. Обе, как выяснилось, сами попались на удочку мошенников: те убедили их приехать в Ижевск и поработать курьерами.

Деньги пенсионера уехали в Москву, а оттуда — через криптообменники на счета кураторов.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. По статье о мошенничестве в особо крупном размере им грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция проверяет, причастны ли они к аналогичным преступлениям в других регионах.