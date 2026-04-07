Москва. Бывшие соратники осужденного бизнесмена и блогера из столицы Удмуртии Аяза Шабутдинова перевели продажи обучающих программ на компании в Ижевске и Калмыкии. Об этом пишут «Известия».

Напомним, Шабутдинова задержали в 2023 году. Его родители обратились к властям Удмуртии с просьбой оказать содействие в изменении меры пресечения своему сыну на ту, которая не связана с содержанием под стражей. Расследование дела завершили в январе 2025 года. Инфобизнесмен признал вину не сразу, однако в мае 2025 взял ответственность на себя. 31 октября 2025 года Пресненский райсуд Москвы приговорил его к семи годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас бывшие соратники коуча активно торгуют курсами по искусственному интеллекту. Деньги слушателей идут в ижевскую АНО «ЦРП» и калмыцкое ООО «АИ 360», утверждают в Известиях. Этой фирмой в Калмыкии пополам владеют Екатерина Лапшина и Дмитрий Ледовских — именно они подхватили бизнес, пока Шабутдинов сидит в тюрьме.

Согласно порталу «Селдон Базис», бывший руководитель АНО «ЦРП» — Василий Алексеев. Он был генеральным директором «Лайк Центра». Сейчас находится в международном розыске.

Одна из главных новинок — курс «Архитектор нейросотрудников». Обучение длится девять недель, обещают заработок уже с четвёртой недели. Цены на два тарифа — 139 990 и 169 990 рублей. Правда, в официальной оферте указаны другие суммы — 99 990 и 139 990 рублей. В службе поддержки разницу объяснить не смогли. Юристы называют такую практику обманом потребителей.

Ещё один проект — «Ярмарка нейросотрудников» за 5 тыс. рублей. Ученикам предлагают участие в вебинарах, общение в чатах с экспертами и выход на доход в 100 тыс. в месяц.

А вот все 632 исполнительных производства обманутых клиентов повисли на московской АНО «ЦРП+». Общая задолженность — 112,6 млн рублей. Приставы прекратили большинство дел: у компании нет имущества и доходов. Гендиректор объявлен в розыск, счета заблокированы.