Жители Удмуртии вновь могут обменять мелочь на купюры во время «Монетной недели»

09:40, 08 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия #акция #деньги #монеты
Источник фото: ИА «Сусанин»
Акция продлится до 18 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вновь стартовала всероссийская акция «Монетная неделя» (18+). Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

С 6 по 18 апреля жители региона, у кого накопилось много монет, могут обменять их в банках на бумажные деньги или зачислить на банковский счёт. Обмену подлежат монеты Банка России с 1997 года выпуска, которые сейчас находятся в обращении.

Чтобы процесс прошёл быстро, рекомендуется заранее рассортировать мелочь по номиналу. Выбрать удобный пункт приёма можно на сайте акции.

Напомним, что последний раз «Монетная неделя» прошла с 22 сентября по 4 октября 2025 года. За это время жители Удмуртии обменяли в банках 2,2 млн рублей

