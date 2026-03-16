Балезино. Удмуртия. Жители Балезино отсудили у бывшего работодателя ООО «Жешартский ЛПК» более 772 тыс. невыплаченной зарплаты.

Напомним, прокуратура Усть-Вымского района Республики Коми направила в суд 176 исковых заявлений о взыскании 27 млн рублей задолженности по зарплате с компании-владелеца Балезинского лесокомбината ООО «Жешартский лесопромышленный комплекс».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, после увольнения в 2025 году жители Балезино так и не дождались от предприятия полного расчёта. Работодатель нарушил трудовой договор и оставил сотрудников без денег в их последний рабочий день. Общая сумма долга превысила 772 тыс. рублей.

Работодатель в суд не явился. Выслушав прокурора и изучив документы, суд принял решение взыскать с организации всю сумму задолженности.

Кроме того, за нарушение трудовых прав судья обязал выплатить каждому из бывших сотрудников компенсацию морального вреда — по 5 тыс. рублей.

Впрочем, это не последние разбирательства с участием «Жешартского ЛПК» в Балезино. В местном суде сейчас ждут своей очереди ещё 18 исков от работников, которым компания задолжала зарплату.