Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Суд обязал лесопромышленную компанию в Балезино выплатить бывшим работникам более 772 тысяч невыплаченной зарплаты

11:48, 16 марта, 2026
Максим Александров
56
0
#Удмуртия\n#Балезино\n#зарплата\n#суды\n#деньги\n#работники\n#работодатели
Источник фото: ИА «Сусанин»
В производстве ждут своей очереди ещё 18 исков на это предприятие.

Балезино. Удмуртия. Жители Балезино отсудили у бывшего работодателя ООО «Жешартский ЛПК» более 772 тыс. невыплаченной зарплаты. 

Напомним, прокуратура Усть-Вымского района Республики Коми направила в суд 176 исковых заявлений о взыскании 27 млн рублей задолженности по зарплате с компании-владелеца Балезинского лесокомбината ООО «Жешартский лесопромышленный комплекс».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, после увольнения в 2025 году жители Балезино так и не дождались от предприятия полного расчёта. Работодатель нарушил трудовой договор и оставил сотрудников без денег в их последний рабочий день. Общая сумма долга превысила 772 тыс. рублей.

Работодатель в суд не явился. Выслушав прокурора и изучив документы, суд принял решение взыскать с организации всю сумму задолженности. 

Кроме того, за нарушение трудовых прав судья обязал выплатить каждому из бывших сотрудников компенсацию морального вреда — по 5 тыс. рублей.

Впрочем, это не последние разбирательства с участием «Жешартского ЛПК» в Балезино. В местном суде сейчас ждут своей очереди ещё 18 исков от работников, которым компания задолжала зарплату.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

