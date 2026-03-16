Ижевск. Удмуртия. За январь и февраль 2026 года в бюджет Удмуртии поступило 15 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минфина республики.

Из них налоговые и неналоговые доходы составили 10,3 млрд рублей с темпом роста в 90,7% по сравнению с уровнем прошлого года. Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 4,7 млрд рублей со снижением на 18,5%.

Расходы бюджета за два первых месяца составили 18,8 млрд рублей. Из них 15,6 млрд рублей или 83% всех расходов направлено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Социальные обязательства и выплаты обеспечены, задолженностей нет.

Дефицит бюджета республики составил 3,8 млрд рублей. Объем госдолга Удмуртии по состоянию на 1 марта 2026 года не изменился — 54 млрд 652,0 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году Удмуртии могут списать около 10 млрд рублей госдолга.

