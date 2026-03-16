Ижевск. Удмуртия. Сиделку одного из пансионатов в Удмуртии подозревают в краже денег со счёта постоялицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Пожилая женщина обратилась к сиделке с просьбой помочь оплатить связь. Воспользовавшись моментом, сотрудница пансионата зашла в мобильный банк пенсионерки и перекинула 7 тыс. рублей на карту своей знакомой. Позже — потратила деньги на себя.

На сиделку завели уголовное дело за кражу с банковского счёта и выдали подписку о невыезде.