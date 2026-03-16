В Удмуртии задержали сиделку пансионата за кражу 7 тысяч рублей со счёта постоялицы

В Удмуртии задержали сиделку пансионата за кражу 7 тысяч рублей со счёта постоялицы
#Удмуртия\n#сиделка\n#деньги\n#кража
Источник фото: ИА «Сусанин»
Пенсионерка попросила сотрудницу помочь оплатить связь, но та потратила деньги на себя.

Ижевск. Удмуртия. Сиделку одного из пансионатов в Удмуртии подозревают в краже денег со счёта постоялицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.  

Пожилая женщина обратилась к сиделке с просьбой помочь оплатить связь. Воспользовавшись моментом, сотрудница пансионата зашла в мобильный банк пенсионерки и перекинула 7 тыс. рублей на карту своей знакомой. Позже — потратила деньги на себя. 

На сиделку завели уголовное дело за кражу с банковского счёта и выдали подписку о невыезде.

