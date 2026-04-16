Приставы Удмуртии взыскали 4,2 миллиона рублей уголовных штрафов с начала года

11:55, 16 апреля, 2026
Максим Александров
Приставы Удмуртии взыскали 4,2 миллиона рублей уголовных штрафов с начала года
11:55, 16 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия #деньги #приставы
Источник фото: ИА «Сусанин»
21
0

95 осуждённых предпочли заплатить государству, чем получить реальный срок.

Ижевск. Удмуртия. С начала года судебные приставы Удмуртии окончили 95 исполнительных производств по уголовным штрафам. 

Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, общая сумма, поступившая в казну, составила 4,2 млн рублей.

Штраф по уголовной статье — самая мягкая санкция, которую может назначить суд, говорится в сообщении. Осуждённому дают шанс остаться на свободе, заплатив определённую сумму. Если деньги не поступают в срок, пристав вправе требовать замены наказания на более строгое.

Один из примеров — житель Воткинска, признанный виновным в грабеже по ч.1 ст.161 УК РФ. Суд с учётом смягчающих обстоятельств ограничился штрафом в шесть тыс. рублей. Мужчина не стал испытывать судьбу и погасил долг. Дело закрыто по фактическому исполнению.

11:55, 16 апреля, 2026
Максим Александров
21
0
#Удмуртия\n#деньги\n#приставы