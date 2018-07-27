День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечают 25 июля. Насколько «опасна и трудна» эта профессия, «Сусанин» решил узнать не у матёрого «волка», а у одного из молодых и начинающих следователей Ижевска. Что привлекает в 2018 году молодых парней идти работать с уголовными делами, рассказал следователь следственного отдела по Устиновскому району Ижевска СУ СК России по Удмуртской Республике лейтенант юстиции

По зову сердца

— Мне 26 лет. Закончил я Институт права, социального управления и безопасности УдГУ. В 2015 году — бакалавриат, а в 2017 — магистратуру, и сразу устроился в следственный отдел.— Ещё после бакалавриата пришёл на практику в Следственный комитет по рекомендации преподавателей, там и остался. Ходил общественным помощником два года. Перспектива работать в правоохранительных органах сразу заинтересовала. В гражданской сфере работать изначально не хотелось. Совершенно другое законодательство, другая практика, другие ситуации. Даже душа не лежит к ним. А здесь работа не даёт соскучиться. Каждый случай уникальный, всегда что-то новенькое узнаёшь, развиваешься. Не застаиваешься сам — не застаиваются и мозги.— Очень много моих одногруппников пошло. Они работают в Ленинском районе, в Можгинском и в Воткинске. Брат мой тоже работает в Ленинском районе Ижевска. Очень много ребят пошло работать по специальности, устроились в Следственный комитет.— Работа сложная, но интересная. Может быть, это и притягивает. Тем, кто только-только заканчивает вуз, будет сложно начинать. Я бы рекомендовал, ещё будучи студентом, походить общественным помощником, попробовать себя в этой сфере. Узнать, понравится или нет. На этом этапе можно набраться опыта, научиться готовить процессуальные документы, научиться работать с людьми. Тогда можно сделать для себя взвешенный выбор к моменту окончания вуза. На мой взгляд, становиться общественным помощником стоит курсе на третьем, когда имеются представления в области уголовных права и процесса. Тогда будет проще, интереснее и понятнее работать.— Нужно пройти медосмотр, также предусмотрена сдача экзамена и собеседование с руководителями отделов управления. После этого проводится отборочная комиссия, которая смотрит, на что вообще способен человек, готов ли он к подобной работе. Причём не только с точки зрения имеющихся знаний в теории и практике, но и морально с точки зрения жизненного опыта. Я бы не сказал, что возникали проблемы при трудоустройстве. Учитывая и тот факт, что до этого уже два года проходил общественным помощником.

Специфика профессии

— Какова сфера вашей деятельности?



— Расследую уголовные дела вплоть до тяжких и особо тяжких преступлений. Конкретно сейчас в производстве большое количество дел, совершённых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Также имеются преступления коррупционной направленности, совершаемые должностными лицами Удмуртии.— От случая к случаю. Каждая ситуация уникальна. Есть простые дела, когда все всё понимают и следствие происходит быстро и просто. А есть и посложнее, когда привлекаем переводчиков и два платных адвоката участвуют по делу, а сам обвиняемый свою вину категорически не признаёт, делает всё, чтобы затянуть следствие и развалить дело.— В сентябре 2017 года было одно убийство на территории садоогородов, которые сейчас уже снесены. Компания людей сидела-выпивала, пригласили знакомого, а он в один момент начал приставать к жене хозяина. Мужу это не понравилось, и он нанёс несколько ударов кувалдой знакомому по голове. Разумеется, от этого голова в кашу, мозги наружу. Некоторое время он ещё ночевал с этим трупом у себя в доме, потом бросил на соседнем участке, спокойно уехав.— Нет, не скажу, что я особо брезгливый человек. В морге и не такое увидишь. Всё равно приходим, смотрим, общаясь с экспертами. Иногда приходится самому присутствовать на вскрытии, чтобы увидеть непосредственную причину смерти. Особенно если речь идёт о насильственных преступлениях. Я лично спокойно к этому отношусь.— Из интересных было не то, чтобы сложное, сколько объёмное дело в отношении трёх сбытчиков наркотиков. Молодые люди поднимали закладки на территории Устиновского района, фасовали их сами на более мелкие партии, а потом раскидывали на территории Ижевска. Все трое вину свою признали, даже с платными адвокатами не сопротивлялись. Доказательств было вполне достаточно. Буквально в мае их осудили, дав от одного до полутора лет лишения свободы.Ещё было интересное дело на моей практике — получение взятки сотрудником ГИБДД. Он остановил гражданку, которая накануне вечером выпила бутылку пива. Понимала, что пары спирта ещё могут быть. Инспектор этим воспользовался и предложил выйти из ситуации, заплатив ему лично половину штрафа — 15 тысяч рублей. При этом сам «гаишник» понимал, что водитель не находится в состоянии опьянения, спецприбор показал отсутствие у женщины паров этанола. Дама сразу не могла дать такие деньги, отказаться от авто тоже не могла. Машина для неё — основной источник дохода для матери четверых детей. До назначенной на вечер встречи женщина успела обратиться в службу собственной безопасности МВД, и передача денег уже происходила под их контролем.К сожалению, на месте передачи задержать вымогателей не удалось, «гаишники» скрылись и стали кружить по городу. Задержали их позже, деньги мы так и не нашли, куда-то успели спрятать. Свою вину инспектор отрицал до последнего. Долго сидел под стражей, знакомился с делом, нанял платного адвоката. В итоге, когда пришёл в суд, вину свою признал: «Я действительно хотел её обмануть». В этом случае вместо получения взятки ему вменили мошенничество с использованием служебного положения. Получил условный срок около года. В настоящее время уже в органах не работает. А ещё у меня в производстве был один террорист.— Нет, местный житель. Хотя родился в Таджикистане, но давно уже переехал к нам. Его даже объявили в международный розыск. Мужчина придерживался взглядов радикального ислама. Активно пропагандировал насильственные действия в отношении иноверцев, агитировал за отъезд в Сирию воевать за ислам. Даже при мне, находясь под стражей, говорил: «Если меня отпустят, всё равно уеду воевать, потому что это моя религия. Законы российского государства я не признаю».— МВД нам активно помогает, противостояния точно нет. С сотрудниками ФСБ у нас тоже налажен контакт. Сейчас у нас находится одно дело в производстве, которое как раз возбудили на основании материалов ФСБ.— Сейчас работаем с несовершеннолетними. На территории Ижевска формируются некоторые группировки. Куда уходят корни, пока непонятно: либо это их собственная инициатива, либо кто-то из старших их направляет. Задержали 15-летнего парня. Он вместе со своими друзьями на территории Устиновского и Первомайского районов совершал разбойные нападения, вымогательства и грабежи. Сам себя провозгласил старшим на районе около ТЦ «КИТ» и всех рядом гуляющих подростков заставлял платить деньги: с парней по 500 рублей собирал, с девушек — по 200 рублей. Друзья задержанного от его имени также ходили собирать деньги. Тех, кто отказывался платить, парень избивал и отбирал деньги, телефоны. Однажды даже завладел компьютером, попросив во временное пользование, а сам взял и продал.Встречался на практике с несовершеннолетними преступниками из других районов Ижевска, которые тоже называли себя «старшими за районами». Пока непонятно, что они совершили, но есть подозрения, что также — преступления против собственности.Был ещё «старший за Италмасом», вымогал по 10 тысяч рублей. Избивал тех, кто отказывался, писал им «ВКонтакте», звонил, угрожал. В настоящее время тоже осуждён.

Светлая перспектива

— Достаточно престижной, да. Всё-таки это государственная служба. Мы занимаем не самое отстающее положение среди всех госорганов. Сам Владимир Путин говорил, что «Следственный комитет — опора нашей страны». Неоднократно доказывал свою значимость в жизни государства и свою необходимость.— Желание пока есть, оно никуда и не девается. Утром хочется идти сюда потому, что есть работа, и её надо выполнять. От этого никуда не денешься. Работа сама по себе интересная: разные люди с разными судьбами. Узнаёшь, общаешься. В отделе хороший коллектив и прекрасная атмосфера.