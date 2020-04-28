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Ижевчанка с коронавирусом: я не знаю, как выглядят врачи

17:25, 28 апреля, 2020
17:25, 28 апреля, 2020
289
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#медицина\n#здоровье\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#коронавирус
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27-летняя девушка рассказала, как впервые попала в больницу и чем ее порадовали друзья.

Более 200 жителей Удмуртии заразились коронавирусом с начала пандемии. Среди них – 27-летняя Наталья, попавшая в Завьяловскую районную больницу в середине апреля. Она рассказала информационному агентству «Сусанин» о своем первом опыте госпитализации, сюрпризах от друзей и о том, что не знает, как выглядит медперсонал.


- Наталья, как вы заразились коронавирусом?

- Я работаю в медицине и оказалась в контакте с людьми, которые были подозрительными на коронавирус. И меня как контактную тоже проверили. И 18 числа пришел положительный тест. После этого госпитализировали в Завьяловскую больницу, которая стала ковидным центром для людей с положительными тестами на коронавирус, и машиной скорой помощи меня сюда привезли и определили в палату.


- Какие симптомы болезни были на тот момент?

- У меня появился кашель с мокротой, болела голова, но не было температуры, не было боли в груди и отсутствия обоняния. В принципе, симптомы очень похожи на сезонный грипп. Учитывая, что у меня был контакт, я подумывала о том, что могла столкнуться с коронавирусной инфекцией.


- Сейчас как самочувствие?

- В целом, лучше. У меня пропала головная боль, которая была ведущим симптомом и доставляла неудобство. Сейчас у меня нет головной боли, слабости, но у меня пока остается кашель, который усиливается, когда я вдыхаю прохладный воздух от окна.


- Впервые оказались в больнице?

- Да, это первый опыт. Медперсонал здесь довольно специфичен своим внешним видом. Больница работает с инфекцией, которая очень легко передается от одного человека к другому. Поэтому сами они постоянно ходят в средствах индивидуальной защиты: в комбинезонах, масках, очках, перчатках и щитках на лице. Все время, что я здесь нахожусь, не знаю даже как они выглядят, постоянно вижу только в полном обмундировании и различаю только по голосам.


- В больнице вкусно кормят?

- Я думала, что будет хуже. А вообще нормально. У нас есть завтрак, обед, ужин и перед сном нам еще дают кефир. В коридоре стоит кулер с горячей и холодной водой, сегодня еще появилась микроволновка. Если кому-то что-то приносят их родственники или друзья, они могут подогреть свою еду.

Посещающие доезжают только до шлагбаума на территории больницы, передают пакет, на котором подписаны имя, фамилия, палата, и уже оттуда передача приходит непосредственно получателю.


- То есть из палат можно выходить?

- Коридор общий есть, это же не инфекционная больница изначально, а перепрофилированная районная больница. Но постоянно пациенты, конечно, там не находятся, не выходят, чтобы обсудить насущные проблемы. Только если нужно дойти до процедурного кабинета или налить себе воды.


- Много пациентов?

- Я не знаю. У меня двухместная палата, и моя соседка выписалась, а лишний раз я просто не выхожу в коридор.


- Родные сильно переживают за вас?

- Да. У меня легкая форма – по снимку нет пневмонии, и я не столкнулась с температурой 38-39 градусов. Я переношу это полегче. Но родственники, когда узнали, что у меня коронавирус, все сразу позвонили, поинтересовались, как мое самочувствие. И сейчас такая ситуация, что они не могут сюда приехать, все только по телефону. Я их успокоила, что все нормально. Все таблетки, которые мне нужны, я получаю, питание я тут получаю, а мои друзья, которые на машинах передвигаются, привозят мне какие-то сюрпризы.


- Чего больше всего не хватает в больнице?

- Мне не хватает общения с моими друзьями, которое осталось только в виде сообщений и телефонных разговоров. Но думаю в формате изоляции, в котором сейчас все живут, всем людям этого не хватает.


- Уже есть планы на период, когда закончится режим самоизоляции?

- Еще нет. Но наверное, побольше гулять, выехать куда-нибудь в лес, погулять по парку, обязательно выйти на набережную, встретиться с друзьями и со своей семьей. Мне кажется, что сейчас такой план у всех. Просто выйти и ходить с утра до позднего вечера, пока не стемнеет.


- Что-то поменялось в жизни за время в больнице?

- Я никогда столько времени не сидела в одном замкнутом пространстве. Из развлечений у меня только интернет, книги. И прекрасный вид на Завьяловский пруд. Деревья зазеленеют. Я буду думать, что они зазеленеют, когда я уже выйду. Тогда посмотрю на Завьяловский пруд поближе и в другом ракурсе. Хочется, конечно, поскорее выздороветь и уже покинуть стены больницы.


- Можете что-то посоветовать тем, кто не верит в коронавирус или не воспринимает его всерьез?

- Хорошо и правильно питаться, не пропускать регулярные приемы пищи. Соблюдать гигиенические нормы, мыть руки, не трогать лицо, не пренебрегать нормами, в которых мы сейчас живем. И оставаться дома, потому что медицинским работникам действительно очень сложно. Их суперкостюмы на самом деле не доставляют комфорта, они вынуждены их носить, чтобы самим не заразиться и не стать пациентами.

Я думаю, что в этой ситуации самое лучшее, что могут сделать люди – остаться дома. Всё это всё равно пройдет, как любая вирусная инфекция. И мы всё равно встретимся со своими друзьями и сможем дальше жить как раньше.

17:25, 28 апреля, 2020
289
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#медицина\n#здоровье\n#Удмуртия\n#Завьялово\n#коронавирус

 

 

 


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