В Ижевске прошел форум «БизнесЛайфхаки». На нем успешные предприниматели города поделились с коллегами историями становления своих компаний, а также секретами ведения дел. О работе рассказали Андрей Гейко («Хлебница»), Василий Мунтян («Рубашка на заказ»), Иван Клабуков («Hudway»), Сергей Кудров («Оптима»), Константин Сунцов («Прядки в порядке») и другие известные в Удмуртии бизнесмены. Своим опытом поделился также и.о. вице-премьера Удмуртии Александр Свинин. О том, что советуют предприниматели предпринимателям, – в материале информационного агентства «Сусанин».





Андрей Гейко – основатель сети пекарен «Хлебница»

Выступление Андрея Гейко было посвящено работе с сотрудниками. Управление коллективом он расписал на примере стада баранов, которое необходимо загнать в стойло.





Представьте, что у вас есть пастух, собаки, стойло и морковка. Пастух – это руководитель, собаки – те правила и ограничения, которые существуют в компании. Стойло – ваша цель. Морковка – способы мотивации. Существует еще такой персонаж как «козел-предатель». «Козел-предатель – козел, который ведет за собой стадо, но его не убивают на бойне, и он это знает», - говорит Андрей Гейко. Переводя с языка метафор – это лидер коллектива, скорее всего скрытый, который может стать помощником «пастуха».

В управлении коллективом есть три базовых принципа – принуждение, поддержка и интерес.

- Если убрать «собак» (принуждение), то появляются «сытые коты» - специалисты, которые хотят – работают, не хотят – нет, они могут пойти в «стойло», а могут проигнорировать.

- Если убрать «морковку» (интерес), то «овцы» будут работать, но без энтузиазма. Появляется диктатура, и развитие прекращается.

- Если убрать поддержку, то не будет ничего – ни стойла, ни пастбища с сочной травой, ни крыши над головой.

«Бизнес делают люди. 80% успеха – это личность руководителя. Чтобы добиться успеха, надо быть предсказуемым, надо быть результативным», - отмечает Андрей Гейко.

«Работа любого руководителя начинается с цели, которые стоят перед компанией. Второе, что мы делаем, – разрабатываем решение. Следующий этап – постановка задач сотрудникам», - говорит владелец «Хлебницы».

Существует несколько видов постановки задач. Первый – приказ. Используется только в кризисном управлении, вся ответственность лежит на том, кто отдает приказ. Второй – указание с объяснением. Третий – обсуждение вариантов решения с сотрудниками.

«Есть четвертый уровень управления, когда вы говорите следующее: Люся, подними мне прибыль. Люся берет и поднимает прибыль. Есть пятый уровень управления, когда вы приходите и говорите – что-то хочется, а что - понять не могу. И вам – Иван Иваныч, давайте сделаем зеленую загибулину, в нее вставим желтую трампампушину и люди купят. Мы поставим сюда, бюджет возьмем отсюда. Хранить ее будем здесь, я узнавал - бюджет есть, люди есть. Клево, да? Итого – четвертый-пятый уровень не используются в управлении, используются первые три. Самый лучший вариант, когда вы делаете следующую вещь. Допустим, даете время сотруднику на проработку решения, потом он к вам приходит и начинаете работать в вопросы», - рассказал Андрей Гейко.

Наталия Гейко Лайфхаки. Бизнеслайфхаки. Сегодня все хотят уникальную пилюлю. Все должно быть легко. Проглотил и я владею успешным прибыльным бизнесом. Не бывает так. НЕТ уникальных таблеточек. Каждая история...

Лайфхаки от Андрея Гейко:

- Работай в офлайне

- Сведи к минимуму поглотители времени

- Держи слово. Сказал – сделал. Не давай обещания, которые не планируешь выполнить. Пообещал – разбейся в кровь, но выполни

- Не лезь в мелочи – у тебя есть сотрудники

- Редактируй, а не пиши

- Принимай решения быстро

- Отсекай несущественное

- Найди простое решение

- Выдавай регулярный результат. Достигай цели

- Выделяй главное. Определи приоритеты

- Совершенствуй навыки, учись, применяй

Василий Мунтян – руководитель компании «Рубашка на заказ»

Василий Мунтян говорил о сервисе и любви к клиентам. Относиться к клиенту, как к собственной бабушке – вот основной посыл выступления.





Лайфхаки:

- Всегда говори «Да». Старайся не говорить «нет»

- Помогай. Искренне

- Удивляйте

- Признавайте ошибки

- Не обвиняйте. Никогда. 51% клиентов уходит из-за грубости в общении

- Собирайте жалобы

- Возвращайте клиентов

Василий Мунтян рассказал о своем негативном и позитивном опыте работы с клиентом. «Мы постоянно отбивались от наших клиентов в прямом смысле этого слова. Не шли им навстречу», - говорит он.

Однажды молодой человек заказал рубашку для идеальной свадьбы. Однако или он неправильно указал мерки, или ошиблись на производстве, но жених получил короткую сорочку с чересчур длинными рукавами. «И что же мы делаем – мы ему отказываем. Это ваши проблемы, вы неправильно сняли мерки. И все. Наверняка он всем своим друзьям про нас плохо рассказал», - делится Мунтян и приводит западную статистику: 89% клиентов уходят из-за негативного опыта.

Теперь у «Рубашки на заказ» любой недовольный качеством клиент может вернуть свои деньги. Правда, по словам Мунтяна, готовность идти навстречу позволяет существенно снизить количество возвратов.

Vasiliy Mountian Выступил. Рассказал про наш сервис и как полюбить своих клиентов! 400 человек в зале! Первый раз перед такой аудиторией. #бизнеслайфхаки

Роман Вострухин – специалист по PR и продвижению брендов

Роман Вострухин рассказал про «11 шагов к успеху в Инстаграм». «Ваш аккаунт не интересен никому, если вы не делаете ничего уникального», - «утешил» спикер собравшихся.





При работе в Инстаграме необходимо готовить качественный контент. Не используйте скачанные из интернета картинки. Подписчикам интересен не конкретный товар или услуга, а жизнь компании, эмоции, то, что происходит здесь и сейчас.

Начать работу в инстаграме стоит с собственного аватара. Это должен быть не логотип и не темное изображение. Он должен бросаться в глаза и быть интересен целевой аудитории. Обязательно нужно указать контакты, как связаться с компанией. При этом стоит помнить, что около 30% потенциальных клиентов не знают про «директ» и как им пользоваться.

Готовя посты, покажите подписчикам жизнь. Это должны быть понятные, четкие фотографии. Продумайте концепцию, меняйте крупные и общие планы. Можно делать селфи с клиентами, сотрудниками и партнерами, показать процесс производства. Не стоит превращать аккаунт в каталог продукции. «Надо больше людей, меньше коммерции. Надо понимать, для кого вы делаете. Люди, которые подписаны на ваш аккаунт, раз в неделю посмотрев пост о вашем продукте, понимают кто вы. Если они это видят каждый день, два раза в день, им начинает надоедать, потому что ничего нового они не видят», - отметил Вострухин. Черно-белые фотографии менее популярны, если только вы не специализируетесь на них.

Популярные несколько лет назад выкладки на красивом фоне сейчас уже не могут набрать «приличное» количество лайков. Делайте забавные снимки и видео. «Нужно чтобы было прикольно», - говорит Роман Вострухин.

Для обработки фотографий не пользуйтесь встроенными фильтрами, скачайте специальные приложения.

Неотъемлемой частью Инстаграма стали Сториз и видео в них. «Люди стали не бояться выкладывать то, что происходит здесь и сейчас. Их подписчики стали не бояться смотреть, поскольку если это полная фигня, они потратят 15 секунд, а не минуту, а это еще можно допустить. Ну и можно просто перемотать», - сообщил спикер.

Сториз хранятся всего сутки, поэтому в этом разделе можно смело экспериментировать, проводить прямые эфиры, накладывать эффекты, устраивать диалог с подписчиками. Роман Вострухин порекомендовал не увлекаться публикациями, 2-5 в день – оптимальное количество. «Сдерживаться надо, даже если вы считаете, что это очень интересно». Видео всегда лучше фото.

Хештеги и геотеги – важные инструменты, которым большинство не умеет пользоваться. «Мыслите параметрами клиента, а не услуги», - отметил Роман Вострухин. То есть, если вы продвигаете услуги салона красоты, ставьте хештеги, интересные клиенткам. Например, вместо #маникюр #наращиваниересниц #красивыеброви пишите теги, которые девушки сами ставят в своих постах. «Хештеги нужны, чтобы люди могли посмотреть на людей, с которыми они объединены общими интересами. И такое попадание в ленты разных ресторанов, фитнес-клубов сильно увеличивает охват», - говорит Роман.

Стоит также придумать свой собственный хештег, повесить его на стене в офисе, чтобы гости могли сделать фото на память и выложить его в Сеть.

Инструментом продвижения помимо платной рекламы могут стать лайки. Они работают, если ваш аккаунт интересен. Модель «лайки + подписка» – это очевидная накрутка и не самая удачная модель увеличения подписчиков. Комментарии – довольно спорный инструмент. «Классный профиль, заходи к нам», - такое сообщение под фото наверняка будет раздражать людей. «Пишите комментарии руками по делу», - советует эксперт.

Вовлекайте подписчиков в диалог, просите их советов, спрашивайте мнения, следите за тем, что происходит в Сети, вовремя реагируйте на «волну в обществе».

Если хотите провести конкурс – отлично. Люди охотнее в них участвуют, если их не просят сделать репосты. «Если у вас есть приз, который вы хотите разыграть, найдите ижевского блогера и разыграйте у него. Вам нет смысла внутри себя разыгрывать приз. Лучше делать розыгрыши попроще без репостов, вовлекая людей», - говорит Роман Вострухин. Совместные розыгрыши позволят обменяться аудиторией.

Замминистра экономики Удмуртии Михаил Тумин и директор Центра инвестиционного развития Роман Вахитов – о поддержке государства





Предприниматели Удмуртии могут получить налоговые преференции, льготные кредиты и субсидии. Однако далеко не все знают о мерах поддержки и пользуются ими. «Любой желающий, если хочет получить поддержку государства, должен в первую очередь понять, что он хочет, второе – спросить, как это сделать. Третье – получить», - говорит Михаил Тумин.

При этом Роман Вахитов отмечает, что бизнесу стоит, в первую очередь, рассчитывать на свои силы. «Поддержка действительно ограничивает. Ограниченность не дает нам возможность развивать предпринимательство. Когда мы просчитываем свой кейс, ни в коем случае не стоит поддаваться тому, что я точно 100% получу государственную поддержку и вот с ней я реализую свой проект», - рассказал Роман Вахитов.

Меры поддержки для предпринимателей Удмуртии:

- льгота на уплату налога на прибыль;

- освобождение от налога на имущество организаций;

- субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и части затрат по лизинговым платежам, полученным для реализации инвестиционных проектов;

- предоставление инвесторам отсрочки, рассрочки, налогового кредита, инвестиционного налогового кредита по уплате налогов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в бюджет региона;

- льготные кредиты в республиканских фондах.

По словам Михаила Тумина, центр поддержки предпринимателей работает в Ижевске на Свердлова, 26. «Такой центр поддержки, финансовой и нефинансовой, создан на Свердлова, 26. Там расположены все наши центры и два фонда. Покажут, расскажут, научат, помогут заполнить документы», - отметил Тумин. Говоря про субсидии, он подчеркнул их коварство как инструмента. «Субсидии – вещь хорошая, но коварная. Вы что-то сделали, и вам государство дает деньги. Купили станок – 50%, купили что-то в лизинг – часть платежа. Государственные деньги — это настолько токсичная субстанция, за которую придется потом отвечать. Любая проверка будет досконально смотреть, куда вы потратили деньги», - подчеркнул замминистра.

В данном тексте приведены выступления далеко не всех спикеров, потому что такой цели и не стояло. Мы лишь хотели показать, что было действительно интересно. Ведь менее чем за час раскрыть некий кейс или вообще уложить в него весь свой опыт - далеко не просто. Однако все спикеры основательно подготовились к мероприятию, и им это удалось. А то, что задумывалось идейным вдохновителем события Василием Мунтяном как небольшой междусобойчик для предпринимателей с целью обмена опытом, выросло до грандиозного события, собравшего полные залы. Как отметил сам Василий, для него стало большой неожиданностью, когда за первые 10 дней после объявления регистрации на посещение мероприятия записалось 600 человек. После выступления каждого спикера ему приходилось ещё почти час отвечать на вопросы тех, кому тема выступления была особенно интересна. Очевидно, что формат мероприятия оказался очень востребован, а предприниматели Удмуртии - хотят учиться и развиваться. Будем надеяться на то, что подобные мероприятия будут случаться и дальше.

Выступления спикеров:

Руководитель и сооснователь компании HUDWAY Иван Клабуков

Alexey Mokrushin Иван Клабуков hudway Лайфхаки #бизнеслайфхаки

И.о вице-премьера Удмуртии Александр Свинин

Панельная дискуссия «Бизнес и государство: дружба навек?»

LIVE: Панельная дискуссия: "Бизнес и государство: дружба на век?" Модератор: Олег Вылегжанин - директор и владелец ООО "Центр высоких технологий" Участники: Роман Вахитов - директор Центра инвестиционного развития Удмуртской Республики Василий Мунтян - руководитель Интернет-ателье "Рубашка на заказ" Иван Клабуков - директор компании "Русские информационные технологии" Константин Сунцов - владелец группы компаний BeauTeam Михаил Тумин - заместитель министра экономики Удмуртской Республики