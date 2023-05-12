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Инклюзивные мастерские в Ижевске: творчество доступно каждому

17:43, 12 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Инклюзивные мастерские в Ижевске: творчество доступно каждому
17:43, 12 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Ижевск\n#инвалиды\n#конкурс\n#Удмуртия\n#работа\n#творчество
Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии
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В столице Удмуртии реализуется интересный проект о мастерских для молодых людей с инвалидностью.

«Найди себе дело по душе, и тебе не придётся работать ни дня в своей жизни» — эти слова древнекитайского философа Конфуция знают многие, но не все им следуют. В бешеном ритме жизни люди постоянно спешат, они учатся, работают и выбирают наиболее прибыльные сферы, чтобы обеспечить себя, забывая о своих желаниях.

Но в мире есть и те, кто не может позаботиться о себе. Людям с ограниченными возможностями бывает сложно найти место в мире, устроиться на работу и обустроить свой быт. Чтобы дать людям с ментальной инвалидностью занятие по душе и возможность зарабатывать, в Ижевске реализуется проект инклюзивных мастерских «Да! Могу!».

Идея и воплощение

Мастерские работают в столице Удмуртии уже четвертый год. Идея возникла у Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии в период пандемии. 

«Когда ты сидишь в изоляции дома и не можешь выйти, то твои социальные контакты ограничены. Мы все так или иначе почувствовали это на себе, а с нашими ребятами это все в разы усиливается, потому что происходит откат в заболевании», — рассказала руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова. 

Также был большой запрос от родителей, потому что после коррекционных школ их дети с ментальными нарушениями редко могли себя в чем-то найти. 

Мастерские «Да! Могу!» в Ижевске создавались по примеру мастерских «Простые вещи», которые работают в Санкт-Петербурге. Региональная Ассоциация родителей детей-инвалидов активно взаимодействует с их создателями и переняла опыт коллег. В результате в 2020 году проект получил средства от Фонда президентских грантов на реализацию и в августе в Ижевске открылась первая кулинарная мастерская. 

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Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии

«Все прошло очень быстро, идея, видимо, была настолько назревшая, и все так совпало, что от идеи до реализации прошло очень мало времени. Причем в планах была одна мастерская, а у нас сразу открылись вторая и третья», — заявила руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова. 

Сейчас в городе в рамках проекта работают 5 инклюзивных мастерских: две гончарные, одна из которых действует на базе гончарной школы «Колокол», швейная — на базе школы шитья «Фабрика», курсы готовки проходят в кулинарной студии «Вилка», художественно-ремесленная мастерская располагается в Национальном центре декоративно-прикладного искусства и ремесел, а также в сентябре 2022 года появилась столярная мастерская. 

«Здесь нам, конечно, помогали добрые люди. Вся история началась с социально ориентированных предпринимателей, которым было не все равно. Они предоставили свои помещения, предоставили свои ресурсы. Конечно, мы платим аренду, но это очень символические деньги, и они приемлемы для нас», — отметила Елена Мухаметдинова. 

Сейчас проект реализуется на средства выигранных грантов, а также помогает фонд «Абсолют помощь» и министерство экономики Удмуртии. Благодаря этой поддержке занятия для людей с инвалидностью проводятся бесплатно.

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Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии 

Занятия 

В настоящий момент занятия в мастерских посещают около 50 ижевчан с ментальной инвалидностью. Большинство из них даже занимаются в нескольких мастерских, и для каждого участника проекта на неделю составляется индивидуальный график работы.

Проект рассчитан на людей старше 18 лет, потому что школьникам довольно сложно совмещать занятия и обучение в школе. Сейчас участники проекта занимаются в двух группах, которые различаются по первоначальным навыкам, умениям и уровню социализации. 

Когда приходит новый человек, в течение месяца за ним наблюдают, ищут подход, и только потом определяют в нужную группу. Изначально люди занимаются в арт-терапевтических группах, где знакомятся с материалами и осваивают новый вид деятельности. 

«Так счастливо складывается, что мы постоянно ребят из арт-терапевтической группы переводим в другую группу, условно говоря, повышенного уровня. То есть мы видим результаты, насколько они активно развиваются», — отметила руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова. 

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Фото: ИА «Сусанин»

Не всегда участники проекта бывают готовы сразу приступить к делу. Иногда проходит от нескольких дней до месяцев, пока человек проникнется новым делом, привыкнет к нему и полюбит. Все это время ему ненавязчиво помогают и ищут подход, а если человек имеет сложный диагноз, то во время занятий рядом с ним находятся родители или специалисты. 

Так как занятия посещают люди с разными диагнозами, то работу мастерских курирует медицинский психолог и коррекционный педагог. Над проектом работает большое количество людей, которые стараются сделать занятия участников комфортными. 

Большинство людей с ментальной инвалидностью, которые занимаются в инклюзивных мастерских, не умеют ни читать ни писать, а если умеют читать, то текст отчетливо не понимают. Чтобы им было проще выполнять задания, коррекционный педагог составляет специальные технологические карты, где кроме текста с указанием последующих действий есть их фотографии. С помощью такой пошаговой инструкции ребятам проще заниматься. 

«Я смотрю на наших ребят, и вот той энергии, той целеустремленности и тому трудолюбию и дисциплине нам всем еще учиться, учиться и учиться. <...> Для них это важно, теперь эти занятия часть их жизни», — отмечает руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова.

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Фото: ИА «Сусанин»

Продажи 

Елена Мухаметдинова отметила, что теперь ни у кого из участников проекта нет обратного пути. Эти занятия стали неотъемлемой частью жизни как участников проекта, так и его создателей. В настоящий момент проект инклюзивных мастерских «Да! Могу!» реализуется на грантовые средства, но так как в один момент грант можно не получить, Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии решила наладить и коммерческую часть. 

«Гранты — это такая нестабильная история. Идея хорошая, у нас получается хорошо, порядка 50 ребят задействованы, они очень активны, это такая большая семья дружная. Неправильно, если все это будет существовать только на грантовые деньги», — заявила руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова. 

Арт-терапевтические группы в гончарных и швейных мастерских создают изделия для себя. В течение каждого месяца они отрабатывают навыки, а в конце представляют готовую работу. Другая же группа, в которую входят более подготовленные люди, уже изготавливают изделия на продажу. 

«Для нас очень важно и принципиально важно для меня лично, чтобы наша продукция была высокого качества», — отметила руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова. 

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Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии

Она отметила, что в современном обществе сложились стандартные представления о созданных инвалидами изделиях. Чтобы развеять все мифы и показать людям свои уникальные товары, участники проекта весь первый год учились работать с материалами и делать работу качественно. Научившись изготавливать разную продукцию, ребята уже стали понемногу ее продавать, сейчас у них можно купить разные тарелочки и кружки, подсвечники, сувенирную продукцию, садовые фигурки, шопперы, полотенца, скатерти и многое другое. 

Также у мастерских появились корпоративные заказчики. Один из застройщиков, разглядев продукцию, созданную особенными людьми, заказал у них тарелочки для праздника. Еще одна компания скупила все товары, хранящиеся на складе. Елена Мухаметдинова рассказала, что на тот момент ей как раз нечем было оплачивать занятия в ремесленной мастерской, но благодаря такой покупке удалось оплатить занятия на 2-3 месяца вперед. 

Но на этом никто не планирует останавливаться. 

«Ребята научились, и теперь наша задача — продавать продукцию, для того чтобы платить им зарплату, потому что те, кто умеет хорошо работать, должны за свою работу получать деньги», — рассказала о планах Елена Мухаметдинова. 

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Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии 

Как помогают 

Мастерские были задуманы не только как заработок для людей с ментальной инвалидностью, но также они помогают развиваться и в других сферах. Зачастую родители слишком сильно опекают детей с инвалидностью, иногда это перерастает в гиперопеку. Но на занятиях выдают задания и только помогают с ними справляться, всю основную работу каждый выполняет сам. 

Некоторые полученные навыки участники проекта начинают применять и дома. Например, после кулинарной мастерской по выученным рецептам они готовят дома и кормят семью. 

Также благодаря мастерским люди с ментальными нарушениями находят единомышленников по интересам для общения. 

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Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии

«Конечно, ей очень все это нравится, это, в первую очередь, общение, ну и трудовые навыки. У нас есть чаты во многих соцсетях, где дети переписываются, спрашивают, придут ли на занятия, обсуждают какие-то моменты, те же самые выходные или еще что-то. Также мы можем вместе сходить на разные выставки и прогулки», — рассказала мама дочки Ксении Елена Мохова.

Помимо роста круга общения творческая деятельность положительно сказывается на памяти и мелкой моторике. 

«У Ксении парез правой руки (паралич), и у нее даже с рукой стало лучше, она пытается ей помогать, задействовать в работе», — поделилась мама Ксении Елена Мохова. 

Она отметила, что у участников проекта, когда появляются заказы, повышается ответственность. Они стараются сделать все более качественно и спрашивают друг у друга советы. 

Развитие 

За годы работы инклюзивных мастерских «Да! Могу!» они продолжают развиваться. В конце 2022 года проект первой кулинарной мастерской вошел в топ-100 лучших проектов Фонда президентских грантов. 

Ребята многому научились и теперь регулярно участвуют в региональном профессиональном чемпионате для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (6+). В 2023 году в конкурсе будут участвовать 4 команды по разным видам деятельности. Участники будут лепить из глины чашку, шить куклу, а также вырезать из дерева машинку. 

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Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии

Сейчас в Ижевске работают 5 инклюзивных мастерских, и их не хватает для всех желающих. Поэтому в планах Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии открыть больше мастерских и добавить новые направления.

«Большая боль для меня — это лист ожидания. У меня есть ребята, которых я пока не могу физически взять, потому что мест не хватает. Нужно что-то придумывать дальше, нужно развиваться, нужно расширяться», — прокомментировала руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова. 

Расширение касается не только Ижевска, в рамках проекта уже открыты филиалы мастерских в Канифольном детском доме-интернате. Воспитанниками заведения являются ребята с умственной отсталостью до 27 лет, и для них в здании оборудовали кулинарную, художественно-ремесленную и швейную мастерские. 

«И, конечно, нам очень хочется показать наших ребят. Нам хочется везде их показывать, потому что наши ребята тоже часть общества. И будет здорово и классно, чтобы общество научилось их принимать, для этого мы должны показывать, что они также здорово умеют работать и дружить, они также искренне открыты и эмоциональны как дети. Мы хотим показываться везде, потому что ребята этого достойны», — рассказала Елена Мухаметдинова. 

Предстоящим летом участники проекта посетят со своими изделиями разные фестивали, которые пройдут в Удмуртии. Их родители уверены, что жители региона смогут по достоинству оценить работу их особенных детей.

«Они могут работать. Да, в работе им нужно сопровождение, да, им нужны условия, но они могут работать. И они могут не только зависеть от той небольшой пенсии, которую они получают, они могут зарабатывать деньги», — заявила руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртии Елена Мухаметдинова. 

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Фото: Ассоциация родителей детей-инвалидов Удмуртии

17:43, 12 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
23
0
#Ижевск\n#инвалиды\n#конкурс\n#Удмуртия\n#работа\n#творчество

 

 

 


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