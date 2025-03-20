Ижевск. Удмуртия. На улице Бородина в Ижевске живёт необычная собака по кличке Туся. Последние годы её история напоминает уход от погони. А преследует эту собаку стройка, которая раз за разом пожирает дома, в которых она находит приют.

Изначально Туся жила в одном из деревянных домов на углу улиц Бородина и Свободы. Квартал этих деревяшек начали сносить в начале 2020-х годов. Первым на слом пошёл дом Туси. Её хозяева получили квартиры, но собаку пришлось оставить на улице, так как в новом жилье поселить её не представлялось возможным.



Источник фото: ИА «Сусанин»



Соседи из ближайшего дома пожалели собаку и перенесли её будку к другому дому, который тогда ещё стоял. Однако стресс от потери дома и хозяев сделал Тусю пугливой и недоверчивой. Собака боялась людей и не подпускала их близко. Вскоре снесли и второй дом, а его жильцы, уезжая, снова оставили Тусю на улице.



Источник фото: КИК «Антей»



«Собака перекочевала в третий по счёту дом и обрела новых хозяев. Тогда все думали, что это мальчик, поэтому называли хвостатого Тузиком. Позже выяснилось, что это всё-таки девочка. Так она стала Тусей. Надо сказать, что предыдущие хозяева её не бросили на произвол судьбы — приезжали, подкармливали», — рассказал «Сусанину» житель Ижевска Руслан Мельников, также приглядывающий за собакой.

Сейчас Туся живёт у дома №18 на улице Бородина. Её будка стоит на приусадебном участке. За ней приглядывает одна из последних жительниц этого дома, который тоже вскоре пойдёт под снос.



Источник фото: «Ижевский андерграунд» в VK



Туся очень спокойная, добрая и ласковая, но до сих пор пуглива. Она не лает, не проявляет агрессии и не сбивается в стаи с другими собаками. Она словно верный сторож столетних домов на Бородина, которые постепенно исчезают с карты города.

Несмотря на трудности, Туся не потеряла доверия к людям. Она подходит к еде, когда человек отходит на безопасное расстояние, и с благодарностью принимает заботу. Местные жители и неравнодушные люди подкармливают её, приносят воду и следят, чтобы у собаки было всё необходимое.



Источник фото: «Ижевский андерграунд» в VK

История Туси — это не только рассказ о собаке, пережившей со своей будкой три переезда, но и напоминание о том, как важно нести ответственность за тех, кого однажды приручили, но не смогли пронести эту ответственность до конца.

Сейчас в обществе и на законодательном уровне идёт дискуссия вокруг нового законопроекта, дающего регионам право усыплять бездомных животных по истечении предельного срока содержания в приюте. Возможное ужесточение законодательства вызвано произошедшими в ряде регионов нападениями стай бездомных собак на людей.

Законодательная и исполнительная власть Удмуртии дала положительное заключение законопроекту. Поддержку также выразили ещё 58 субъектов. Однако пока Госдума отложила его рассмотрения из-за неоднозначной реакции регионов.



Источник фото: Альянс защитников животных - Ижевск

15 марта ижевский Альянс защитников животных провёл митинг протеста против принятия этого законопроекта, так как по мнению активистов он легализует жестокость вместо решения проблемы цивилизованными методами.

Программу, по которой бездомных собак отлавливали, стерилизовали, вакцинировали и выпускали на волю, могут свернуть. Тогда общая гребёнка грозит и стаям опасных псов, и собакам, подобным Тусе.