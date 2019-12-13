Благодаря федеральной программе и дополнительным средствам, которые привлекли власти, появились, например, сквер Оружейника Драгунова с его необычными решениями и запоминающийся Птичий сквер.

Напомним, в марте 2018 года в Ижевске впервые прошло рейтинговое голосование: жители смогли выбрать, какие скверы и парки они хотят привести в порядок. Первое место тогда отдали Центральной площади, и результаты не заставили себя ждать: этой осенью горожане смогли прогуляться по обновленному пространству и полюбоваться, хоть и недолго, работой светомузыкального фонтана.





Однако власти пошли не по порядку, отремонтировав некоторые пространства раньше тех, что были в списке выше. Объяснение этому дал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев. По его словам, отдельные объекты из списка требуют очень больших вложений, как, например, набережная Ижевского пруда, поэтому их благоустройство откладывается. Кроме того, у некоторых пространств уже была готова проектно-сметная документация, поэтому их подвинули в очереди, чтобы не затягивать с ремонтом. Так появились сквер имени Михаила Калашникова, Рябиновый сквер и Открытый сад.

На следующий год у властей планы не менее грандиозные. Если не брать набережную, на ремонт которой по предварительным оценкам нужно от 500 тыс. до 1 млрд рублей, то следующей в очереди идет лесопосадка в районе ТРК «Столица». Концепцию её благоустройства представили горожанам еще 26 ноября. Работы там немало: убрать мусор, стихийную поросль и аварийные деревья, установить фонари, отсыпать дорожки. Проектом предусмотрено также создание ландшафтных и познавательных объектов «Тайны леса», выполненных в этническом стиле по мотивам удмуртских мифов и легенд. Горожане уже выбрали название для пространства: «Сосновый бор».

Также в 2020 году придет время третьей очереди (первые две завершены в 2018 и 2019 годах) Центральной площади, которая охватывает территории у «круглого фонтана» между КЦ «Россия» и ДК «Металлург», пешеходный мост над улицей Карла Маркса и спуск к улице Максима Горького. Проект предусматривает создание площадки для небольших мероприятий, интеллектуального пространства и места для отдыха, мест для созерцания и самовыражения. На разных участках появятся арт-объекты, качели, игровая зона с батутами, горки, навесы со скамьями и многое другое.

Предварительный проект парка «Тишино» на улице Союзной представили в октябре. В него включены зона беседок, тир, детская площадка, площадка для воркаута, фудкорт и павильон с кафе, футбольная поляна, амфитеатр и зона для массовых мероприятий, а также горка для катания на тюбингах и площадка для выгула собак. Мнения жителей о проекте учтут при доработке.

Однако этими тремя объектами преображение Ижевска в следующем году не ограничится. Город планирует благоустроить еще несколько пространств. Какие именно? Предстоит выбрать ижевчанам. Именно для этого проводится новое рейтинговое голосование. На выбор представили 7 позиций.

Первым в списке идет сквер имени директора завода «Ижсталь» Василия Тарасова. На углу улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов в Октябрьском районе планируется обустроить транзитные пешеходные аллеи, спортивную зону с уличными тренажерами и детскую площадку. Центром сквера станет площадь «Искра».





Работы в сквере на пересечении улиц Степной и Парашютной в Ленинском районе уже начались. Профинансировали старт обновления территории депутаты за счет средств на исполнение наказов избирателей. Завершить же проект поможет федеральная программа. Площадь этого сквера превышает 1,1 тыс. кв. м. Помимо тротуаров, фонарей и газонов, там должны появится скамейки, сцена-подиум, шахматные столы.





Значительнее всего преобразился в 2019 году сквер Оружейника Драгунова в Ленинском районе. В 2020 году работу планируется продолжить, облагородив прилегающую к нему тропу здоровья. Дорожки там решили сделать из экологичного материала, кроме того, необходимо установить урны и фонари.





Сразу два пространства на улице 50 лет ВЛКСМ предложил благоустроить один из застройщиков. Речь идет о территории между ТРЦ «Талисман» и новым жилым комплексом на улице Фруктовой в Октябрьском районе. Проекты предусматривают создание пешеходной и велодорожек, а также активной зоны, прогулочной зоны, зеленого каскадного склона на берегу местного пруда.





Еще один проект, предложенный застройщиком, – это общественная территория в районе школы №57 на улице Восточной в Первомайском районе. Реализация позволит благоустроить самые распространенные пешеходные маршруты. План работ включает обустройство бульваров с новым асфальтовым покрытием, которое раскрасят яркими цветами.





Последним в списке для голосования идет «Ёлки-парк» в Устиновском районе. Он расположится в зеленой зоне к югу от улицы Профессора Рупасова на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Молодежной. Разработчики назвали своей проект «глобальной идеей». Они хотят создать парк здоровья с внедрением здоровьесберегающих технологий.





Голосование продлится до 25 декабря. Отдать предпочтение можно сразу нескольким проектам. Итоги подведут 27 декабря, а потом планируется утвердить перечень территорий, подлежащих благоустройству.

Отметим, что теперь рейтинговые голосования будут проводить каждый год. Это позволит актуализировать информацию о предпочтениях горожан и ремонтировать именно те объекты, которые больше всего нужны жителям.