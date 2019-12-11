Жители Ижевска выбрали название для парка у ТРК «Столица»

В голосовании приняли участие 600 человек.

Ижевск. Удмуртия. Парк возле ТРК «Столица» в Ижевске получил название «Сосновый бор». За этот вариант проголосовало 211 горожан. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития городской среды Удмуртии.

В голосовании участвовали около 600 человек. Горожанам на выбор предлагалось несколько названий: Буксель парк, Нюлэс парк, Парк Сосновка, Парк Карлэн, Пужым Яг, Соседский парк, Сосновый бор и Удмуртия.

Ижевчане больше всего голосов отдали варианту «Сосновый бор». Напомним, что 26 ноября жителям города презентовали концепцию благоустройства парка у «Столицы», ознакомиться с которой можно по ссылке.

Главным требованием жителей было сохранение леса. Проект предусматривает создание ландшафтных и познавательных объектов, выполненных в стиле удмуртских мифов и легенд.