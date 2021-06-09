Чтобы поймать браконьера, его нужно ещё найти, но и даже это не гарантия, что он понесёт заслуженное наказание. Несмотря на активную борьбу с браконьерством, проблема актуальности не теряет.

Ежегодно в России для любителей рыбалки вводится так называемый нерестовый запрет. Связан он с тем, что в этот период рыбы откладывают икру. От успеха данного процесса зависит популяция подводных жителей, их количество в водоёмах. В основном это период времени с апреля по июнь, однако в ряде регионов дата плавает: где-то ловлю разрешают раньше, где-то позже. Власти ответственно относятся к естественному процессу: полностью рыбалку не запрещают, но, с другой стороны, вводят определённые нормы по вылову. Есть места нереста рыбы, где запрещена любая рыбалка в этот период. На Каме это территория ниже 500 м от железнодорожного моста до деревни Межная и от устья реки Буторихи возле села Вятское до деревни Партизаны Каракулинского района. Однако существуют лица, которые ни во что не ставят ни природу, ни закон. Это — браконьеры. Злейшие враги всех живых существ. Именно они представляют основную угрозу популяции животных.

Чтобы бороться с ними, власти ежегодно проводят профилактические рейды, совершенствуют тактики выявления незаконной добычи, но и браконьеры не стоят на месте: с каждым разом они становятся всё хитрее и находят новые лазейки в законе, позволяющие избежать строгого наказания.

Корреспондент ИА «Сусанин» вместе с сотрудниками транспортной полиции отправился в рейд в Каракулинский район Удмуртии, где под конец нерестового периода часто обитают браконьеры.

Чем занимается транспортная полиция

Ижевский линейный отдел МВД России на транспорте обеспечивает правопорядок, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на объектах транспортной инфраструктуры на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Протяженность линий Горьковской железной дороги в зоне ответственности Ижевского ЛО МВД России на транспорте составляет 1091 км и включает 11 пассажирских вокзалов, 56 остановочных пунктов, 66 посадочных платформ, находящихся на территории Удмуртии и частично на территории республик Башкортостан и Татарстан, в Пермском крае и Свердловской области.

В оперативном обслуживании отдела находится аэропорт Ижевска и 196 км акватории реки Кама от города Чайковский Пермского края до посёлка Зуевы Ключи Каракулинского района Удмуртской Республики.

В задачи линейного отдела входит выявление, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, которые произошли в зоне ответственности линейного отдела, в том числе пресечение фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов, то есть рыбы. Работа в этом направлении ведётся в течение всего года. Во время нерестового запрета патрулирование на Каме усиливается.

Полиция во время рейдов взаимодействует с Росрыболовством, Министерством природных ресурсов Удмуртии, также привлекаются сотрудники Росгвардии для силовой поддержки — некоторые нарушители оказывают ярое сопротивление, вплоть до применения огнестрельного оружия.

«Все материалы по нарушениям регистрируются через дежурную часть. На место выезжает следственно-оперативная группа. Изымаем рыбу, сети, плавательные средства и привозим в Ижевск. Здесь с помощью экспертов проводятся ихтиологические исследования изъятой рыбы. Затем направляем запрос в Росрыболовство, от них получаем информацию об ущербе, который был нанесён государству незаконным выловом», — говорит врио начальника Ижевского линейного отдела МВД на транспорте, подполковник Эдуард Шибанов.

Как происходит ловля нарушителей

Вечером 4 июня полицейские заняли позицию в Каракулинском районе. Нужно было найти подходящее место, удалённое от любых дорог и населённых пунктов: по словам правоохранителей, местные, видя их машины, уже понимают, что к чему. Среди них могут быть и браконьеры. Видя засаду, преступник просто переждёт или переместится в другое место. Поэтому точка, где развернут штаб, должна быть неприметной.

В рейде также принимает участие частная компания, которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов. Она помогает силовикам техникой. Её сотрудники по приезде оценили обстановку: для взлёта беспилотнику нужен хороший ветер. Определив точку старта, они собрали летательный аппарат: он представляет собой нечто вроде бумажного самолётика, только работает на аккумуляторах и может набрать высоту до нескольких тысяч метров. Камера, установленная на беспилотнике, настолько современная, что даже на большой высоте можно увидеть различные детали: например, тип лодки и даже размеры палатки, установленной на берегу. Управляется такое устройство удалённо, из машины.

Беспилотник пролетает вдоль берегов Камы на большой высоте. Увидеть его практически невозможно, да и услышать тоже — он работает бесшумно. По словам полицейских, квадрокоптеры не используются как раз из-за шума: браконьеры могут запросто его услышать и предупредить об опасности других. Тогда вся работа правоохранителей пойдёт насмарку.





Полёт вечером был разведывательный. Если оператор и сидящие рядом силовики замечали какую-то группу людей на берегу, то с помощью увеличения изображения рассматривали происходящее. Тут необходимо не просто посмотреть и полететь дальше — важно заметить, что граждане не просто отдыхают или ловят рыбу, а что добывают её незаконно, например, с помощью сетей. Также нужно исследовать транспорт, если он есть: машины, лодки. Такой анализ происходит буквально за минуту — глаз-то намётан уже. Если позиция отдыхающих вызывает подозрения, на карте ставится маркер — беспилотник сюда ещё вернётся.





Один полёт длится около полутора-двух часов — настолько хватает батареи. За это время на разных участках Камы обнаружили около шести подозрительных позиций. Ночью на некоторых из них заметили активное движение: где-то что-то перетаскивали в лодку, где-то просто сидели на берегу у костра. За это, может, и есть что предъявить, но полицейских интересует сейчас именно незаконная ловля. За ту ночь мы так никого и не выявили, зато в прошлом году, рассказывают правоохранители, во время такого же рейда с журналистами одну группу задержали под утро. Найти её удалось благодаря съёмке с беспилотника.

Всего же за время действия нерестового запрета полицейские выявили 10 фактов незаконной ловли рыбы. Ущерб составил более 22 тысяч рублей. Возбуждены два уголовных дела по статье 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Почему браконьерство ещё существует

Пока было время, журналисты побеседовали с начальником линейного пункта полиции Сарапула майором полиции Иваном Сушковым. Его можно назвать старшим во всей операции по ловле браконьеров. Занимается он этим уже не первый год — говорят, что браконьеры даже стали узнавать его в лицо.

По мнению правоохранителя, использование беспилотников пошло на пользу в работе по выявлению незаконной добычи рыбы: за короткое время можно просмотреть большую территорию, не затрачивая при этом ни физических сил, ни людских ресурсов. По словам полицейского, отмечается постепенный спад фактов браконьерства. Этому способствовали как СМИ, распространяющие информацию о рейдах и задержаниях, так и выросшие с 2018 года штрафы. Так, по части 1 статьи 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов») штраф увеличен до 500 тыс. рублей

Однако браконьерство, несмотря на ужесточение наказаний, никуда не делось. Преступники стали действовать жёстче. Так, в апреле 2021 года транспортная полиция задержала браконьеров-аквалангистов. Они выловили 111 особей стерляди, хотя ловля этой рыбы в Волго-Каспийском бассейне запрещена. Сейчас против них расследуется уголовное дело. Стоит отметить, что эта группа попалась не впервые — в 2019 году её участников задержали за добычу 11 кг осетровой икры. Тогда суд назначил штраф — 30 тыс. рублей, плюс возмещение ущерба — 650 тыс. рублей.





По словам полицейского, проблема также в отсутствии дифференцированного подхода к правонарушителям в зависимости от применяемых орудий лова. В уголовном кодексе одинаковое наказание предусмотрено как за ловлю рыбы с помощью спиннинга, так и с помощью сетей, что не совсем правильно, на мой взгляд.

Ещё одна сложность: рецидив нарушений происходит потому, что преступников сложно поймать, а если и поймаешь, то сложно доказать их причастность к чему-либо. Даже если с поличным задержать человека, у которого в руках будут сети, а в них рыба, то нужны показания. Свидетельств одних полицейских и сотрудников Росгвардии может оказаться недостаточно, чтобы суд назначил серьёзное наказание. Задержанный может сказать, что нашёл эту рыбу.

«Был случай: задерживаем нарушителя, а он рюкзак с лодки сбрасывает. Мы его тут же поднимаем, там глубина была по колено, а задержанный поясняет, что нашёл её где-то на острове. Рыба ещё живая, а на улице +30. У нас это дело долго расследовалось, потом всё-таки направили в суд. И вот этот человек получил штраф всего 10 тыс. рублей», — объясняет Иван Сушков. По его словам, несмотря на наличие наказания в виде лишения свободы, суды его редко применяют.

И действительно: по статистике Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, в 2020 году по всем частям статьи 256 Уголовного кодекса России к лишению свободы осуждены 66 человек. Ещё раз уточним: 66 человек отправлены в колонию за год. Штраф за тот же период получили 377 человек. Освобождены от ответственности 2 932 человека — в том числе из-за назначенного судебного штрафа 2 400 человек.

Также он добавляет, что у некоторых браконьеров организован свой бизнес по продаже незаконно добытой рыбы или её икры. Преступник может ловить рыбу весь год, но наказание понести лишь однажды — и получить те же 10 тыс. рублей штрафа.

Икра той же стерляди может принести неплохой доход: только в официальной продаже она стоит от 2 до 6 тыс. рублей за 100-200 граммов. На чёрном рынке сумма может исчисляться десятками, а то и сотнями тысяч рублей. Имея такой доход, браконьер ничего не теряет от одного маленького штрафа. Да, есть возмещение ущерба, но рыбу это не вернёт, а других преступников вряд ли остановит.