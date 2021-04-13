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В Удмуртии поймали браконьеров-аквалангистов, ловивших стерлядь

13:20, 13 апреля, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии поймали браконьеров-аквалангистов, ловивших стерлядь
13:20, 13 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#рыба\n#браконьеры
Фото: pixabay.com
216
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Ловля этой рыбы, как и всех осетровых, запрещена на Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии задержали браконьеров, которые незаконно ловили стерлядь. Об этом сообщила пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте. 

Полицейские из линейного отдела совместно со специалистами из рыбоохраны при силовой поддержке Росгвардии патрулировали территорию на реке Кама. Они заметили и задержали двух мужчин — уроженцев Волгоградской области и Ижевска, которые ловили стерлядь. Ловля этой рыбы, как и всех осетровых, запрещена на Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне. 

Установлено, что задержанные пользовались надувной лодкой, а также аквалангом, тепловизором и эхолотом. 

Кроме того, при досмотре их автомобиля полицейские нашли 111 экземпляров осетровых рыб. Согласно оценкам экспертизы, ущерб составил более 500 тыс. рублей. Ранее любители незаконной рыбалки уже привлекались к уголовной ответственности — в 2019 году они незаконно добыли 11 кг осетровой икры, тогда ущерб превысил 650 тыс. рублей. Воткинским районным судом им был назначен штраф — 30 тыс. рублей, плюс возмещение ущерба. 

Сейчас против мужчин возбудили новое уголовное дело по части 3 статьи 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Им грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.

13:20, 13 апреля, 2021
Андрей Бирюков
216
0
#Удмуртия\n#рыба\n#браконьеры