В Удмуртии поймали браконьеров-аквалангистов, ловивших стерлядь

Ловля этой рыбы, как и всех осетровых, запрещена на Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии задержали браконьеров, которые незаконно ловили стерлядь. Об этом сообщила пресс-служба Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

Полицейские из линейного отдела совместно со специалистами из рыбоохраны при силовой поддержке Росгвардии патрулировали территорию на реке Кама. Они заметили и задержали двух мужчин — уроженцев Волгоградской области и Ижевска, которые ловили стерлядь. Ловля этой рыбы, как и всех осетровых, запрещена на Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне.

Установлено, что задержанные пользовались надувной лодкой, а также аквалангом, тепловизором и эхолотом.

Кроме того, при досмотре их автомобиля полицейские нашли 111 экземпляров осетровых рыб. Согласно оценкам экспертизы, ущерб составил более 500 тыс. рублей. Ранее любители незаконной рыбалки уже привлекались к уголовной ответственности — в 2019 году они незаконно добыли 11 кг осетровой икры, тогда ущерб превысил 650 тыс. рублей. Воткинским районным судом им был назначен штраф — 30 тыс. рублей, плюс возмещение ущерба.

Сейчас против мужчин возбудили новое уголовное дело по части 3 статьи 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Им грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 5 лет.