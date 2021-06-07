В Удмуртии за время действия «Нерестового запрета» выявили 10 фактов незаконной ловли рыбы

Возбуждено 2 уголовных дела.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за время действия нерестового запрета выявлено 10 фактов незаконной ловли рыбы. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе Ижевского ЛО МВД России на транспорте.

С 25 апреля по 5 июня текущего года в Удмуртии действовал так называемый нерестовый запрет. Связан он с тем, что в этот период рыбы откладывают икру. От успеха данного процесса зависит популяция подводных жителей, их количество в водоёмах. За это время полицейские выявили 10 фактов незаконной ловли рыбы, ущерб от которых составил более 22 тысяч рублей. Возбуждены два уголовных дела по статье 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

Кроме того, составлено 25 административных протоколов по части 2 статьи 8.37 КоАП России («Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»). Из них 5 составили в последнюю ночь действия запрета.

Полицейскими изъяты 5 плавсредств, а также 8 сетей для ловли рыбы общей длиной более 350 метров.

«Мероприятия по выявлению и пресечению фактов браконьерства на реке Кама будут продолжены», — заключили в пресс-службе.